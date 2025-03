onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo-PB e Treze medem forças neste sábado (15), em jogo válido pela partida de volta da semifinal do Campeonato Paraibano Unipê 2025. A bola vai rolar às 16h30, no Estádio Almeidão, em João Pessoa. Com a vitória no confronto de ida, o Belo encara o Galo com a vantagem do empate.

Botafogo-PB x Treze, pela partida de volta da semifinal do Campeonato Paraibano 2025. (Arte: Cisco Nobre/Jornal da Paraíba)

O Botafogo-PB vem de uma vitória diante do Treze por 2 a 1, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Paraibano. Porém, antes de enfrentar o Galo, o Belo encara o Concórdia, pela 2ª fase da Copa do Brasil, nesta terça-feira (11), às 21h30, no Estádio Almeidão. Diante do Alvinegro do São José, a equipe de João Burse quer garantir uma vaga na decisão e brigar pelo título estadual, após seis anos da última conquista.

Já o Treze tem apenas o Campeonato Paraibano para disputar até o início da Série D do Campeonato Brasileiro, que está previsto para o dia 13 de abril. A equipe do técnico Marcelo Martelotte terá uma semana cheia para focar exclusivamente no duelo diante do Botafogo-PB. O Galo não poderá contar com o meia Dione, principal destaque do Alvinegro no estadual, que foi expulso na partida de ida.

Estádio Almeidão, em João Pessoa. (Foto: Marcos Siqueira/CBN)

Dia, hora e local de Botafogo-PB x Treze

Dia: 15 de março

Hora: 16h30

Local: Estádio Almeidão, em João Pessoa

Transmissão de Botafogo-PB x Treze

Onde assistir : Botafogo-PB x Treze terá transmissão em TV aberta pelas TVs Cabo Branco e Paraíba , além do ge Paraíba e do pay-per-view do Jornal da Paraíba . A narração será de Cristiano Sacramento e os comentários de Phillipy Costa . As reportagens ficam com Ademar Trigueiro e Iaco Lopes .

: Botafogo-PB x Treze terá transmissão em TV aberta pelas , além do e do pay-per-view do . A narração será de e os comentários de . As reportagens ficam com e . Onde ouvir : Pelas ondas do rádio, as emoções de Botafogo-PB x Treze ficarão por conta da CBN . A narração será de Raelson Galdino e os comentários de Léo Alves . As reportagens ficam com Afonso Carlos e Max Oliveira .

: Pelas ondas do rádio, as emoções de Botafogo-PB x Treze ficarão por conta da . A narração será de e os comentários de . As reportagens ficam com e . Onde acompanhar em tempo real : Uma hora antes da partida, o ge entrará em campo atualizando todos os detalhes, lance a lance. CLIQUE AQUI para acompanhar.

Últimas escalações

BOTAFOGO-PB : Wallace; Erick, Reniê, Wendel Lomar e Sidcley; Gama, JP Iseppe e Guilherme Santos; Gustavo Ramos, Rodrigo Alves e Henrique Dourado. Técnico : João Burse.

: Wallace; Erick, Reniê, Wendel Lomar e Sidcley; Gama, JP Iseppe e Guilherme Santos; Gustavo Ramos, Rodrigo Alves e Henrique Dourado. : João Burse. TREZE : Igor Rayan; Van, Marcelo Sousa, Diego Ivo e Arthurzinho; Juninho, Karl, Dione Ribas e Dudu; Rafael Ibiapino e Schutz. Técnico : Marcelo Martelotte.

Arbitragem

Árbitro principal : A definir

: A definir Assistente 1 : A definir

: A definir Assistente 2 : A definir

: A definir Quarto árbitro : A definir

Dia a dia do Botafogo-PB

O elenco do Botafogo-PB encerra a preparação para enfrentar o Concórdia pela 2ª fase da Copa do Brasil, no Estádio Almeidão.

O Botafogo-PB venceu o Concórdia por 4 a 0, pela 2ª fase da Copa do Brasil, no Estádio Almeidão.

O elenco do Botafogo-PB se reapresenta na tarde de hoje, no período da tarde, no CT da Maravilha do Contorno, dando início à preparação para a partida de volta da semifinal do Campeonato Paraibano.

Dia a dia do Treze

O elenco do Treze se reapresenta na tarde de hoje, no período da tarde, no Estádio Presidente Vargas, dando início à preparação para a partida de volta da semifinal do Campeonato Paraibano.

O elenco do Treze realizou um treinamento no Estádio Presidente Vargas, no período da tarde.

O elenco do Treze realiza um trabalho técnico e tático no Estádio Presidente Vargas, no período da tarde. Além disso, o técnico Marcelo Martelotte concede uma entrevista coletiva para falar sobre a preparação para a partida de volta da semifinal do Campeonato Paraibano.

