Em entrevista à Record Europa, João Azevêdo destaca potencial turístico da Paraíba e busca por atração de investimentos internacionais

O governador João Azevêdo concedeu entrevista ao vivo no programa ‘Fala Portugal’, da TV Record Europa, oportunidade em que destacou os potenciais turísticos da Paraíba e o trabalho do governo para atrair novos investidores internacionais, com o objetivo de fortalecer o segmento turístico e imobiliário, garantindo a geração de mais empregos e desenvolvimento econômico do estado.

Na entrevista, o gestor estadual ressaltou que o Polo Turístico Cabo Branco, em João Pessoa, já recebe 400 milhões de euros em investimentos na construção de mais de 13 mil leitos de hotelaria. “A Paraíba volta à BTL, dessa vez, com um grande projeto na área do turismo, o Polo Turístico Cabo Branco, maior projeto de turismo planejado em execução no Brasil, com oito grandes resorts, parques aquáticos e secos na área urbana de João Pessoa. Esse é um projeto que tem sustentabilidade, acima de tudo, e um cuidado ambiental muito grande porque asseguramos uma área de preservação da Mata Atlântica de 567 hectares”, explicou.

João Azevêdo também destacou o grande momento do turismo no estado, resultado dos investimentos em infraestrutura, divulgação e da segurança jurídica assegurada aos investidores. “Nós não tivemos no ano passado uma baixa estação na Paraíba porque todos os hotéis tiveram ocupação acima de 80% durante todo o ano e o nosso estado tem uma gastronomia extraordinária, águas quentes, a melhor segurança pública do Norte/Nordeste, uma infraestrutura adequada para receber os turistas e, o mais importante, a hospitalidade do povo paraibano”, evidenciou.

O governador também celebrou o êxito da missão da Paraíba em Portugal, que conta com a participação de investidores do Polo Turístico Cabo Branco e de empresários da construção civil. Ele também destacou as potencialidades do turismo em todas as regiões do estado. “A Paraíba também tem um grande potencial turístico no interior e queremos, a partir da chegada dos turistas em João Pessoa, fortalecer ainda mais esses destinos”, acrescentou.

A missão Paraíba em Portugal participa da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), uma das maiores feiras de turismo da Europa, com o objetivo de promover o destino internacionalmente e atrair investimentos para o setor. Além disso, o governo estadual participou de diversas reuniões com operadoras de turismo, rodadas de negócios com o trade turístico europeu e do Fórum de Turismo Conexão Europa.

Confira a entrevista aqui