Brasil de Pelotas x Avenida, PALPITES, ASSISTIR AO VIVO pelo GAÚCHÃO DE 2025, HOJE (15/03), ESCALAÇÕES

Futebol na TV ao vivo: a partida Brasil de Pelotas x Avenida acontece Hoje (15) às 20 hs. O mandante da partida é o Pelotas que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato Gaúcho de 2025. A partida é aguardada com ansiedade pelos torcedores dos dois times.

A Globo detém os direitos de transmissão do Campeonato Gaúcho na TV Aberta. A TV Globo, os canais SporTV, o Premiere transmitirão o estadual. No entanto, vale destacar que apenas o primeiro caso se trata de TV aberta. Fiquei sendo, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos e confira todos os jogos e onde serão transmitidos hoje, e os jogos de amanhã na TV.

Brasil de Pelotas x Avenida

O Brasil de Pelotas enfrenta um desafio crucial na última rodada do quadrangular do rebaixamento do Campeonato Gaúcho de 2025. Para evitar a queda para a segunda divisão estadual, o Xavante precisa vencer o Avenida por uma diferença mínima de três gols. A partida será disputada no Estádio Bento Freitas, em data e horário a serem confirmados pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

A situação atual do quadrangular coloca o Brasil de Pelotas em uma posição delicada. Após a derrota por 2 a 1 para o São José na quinta rodada, o time soma cinco pontos, com um saldo negativo de um gol e cinco gols marcados. O Avenida, por sua vez, possui oito pontos, saldo positivo de três gols e dez gols marcados. Essa diferença no saldo de gols exige que o Brasil vença por três gols de diferença para superar o Avenida nos critérios de desempate.

A necessidade de uma vitória expressiva se deve aos critérios estabelecidos pela FGF para desempate: pontos, número de vitórias, saldo de gols, gols marcados, menor número de cartões vermelhos, menor número de cartões amarelos e, por fim, sorteio. Atualmente, o Avenida leva vantagem no saldo de gols e no número de gols marcados. Portanto, uma vitória do Brasil por dois gols de diferença igualaria o saldo, mas o Avenida ainda teria vantagem nos gols marcados. Por isso, é imprescindível que o Brasil vença por três gols de diferença para garantir sua permanência na elite do futebol gaúcho.

O Avenida chega para a partida com moral elevado, após uma vitória contundente por 4 a 1 sobre o Pelotas na última rodada, resultado que selou o rebaixamento do adversário. Esse triunfo ampliou a vantagem do Avenida no saldo de gols, tornando a missão do Brasil ainda mais desafiadora.

Para o Brasil de Pelotas, a partida representa mais do que a luta contra o rebaixamento; é uma questão de honra e tradição. O clube não disputa a segunda divisão do Gauchão desde 2013 e, desde então, tem se esforçado para se manter competitivo no cenário estadual e nacional. Uma queda representaria um retrocesso significativo e poderia impactar negativamente o planejamento futuro do clube.

O técnico e os jogadores do Brasil estão cientes da responsabilidade e da dificuldade da tarefa que têm pela frente. Será necessário um desempenho impecável, tanto defensiva quanto ofensivamente, para alcançar o resultado necessário. A torcida, conhecida por sua paixão e apoio incondicional, será fundamental neste momento decisivo, lotando o Bento Freitas e incentivando a equipe do início ao fim.

Em suma, o confronto entre Brasil de Pelotas e Avenida promete ser um dos mais emocionantes desta fase do Campeonato Gaúcho. Com a permanência na primeira divisão em jogo, o Xavante terá que superar seus limites e buscar uma vitória expressiva para evitar o rebaixamento e manter viva a tradição do clube no cenário estadual.