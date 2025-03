III Simpósio Paraibano de Nefrologia capacita profissionais da Atenção Primária de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Sociedade Paraibana de Nefrologia, realizou nesta quarta-feira (12) o III Simpósio Paraibano de Nefrologia na Atenção Primária à Saúde. O evento aconteceu no auditório do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW) e contou com a participação de médicos, enfermeiros e dentistas que atuam nas Unidades de Saúde da Família (USF), da Capital.

A abertura do evento contou com a participação do secretário de Saúde, o médico Luis Ferreira. “Estamos aqui hoje falando sobre uma prevenção de algo muito sério, que mais do que ações básicas, precisa de uma atuação muito bem-feita pelos profissionais de saúde, principalmente os que atuam na ponta, como as equipes que atuam nas Unidades de Saúde da Família. Esse simpósio tem papel fundamental nesse sentido, capacitando nossos profissionais para que possamos vislumbrar estratégias para diminuir a evolução da doença renal crônica e evitar que esses pacientes precisem de hemodiálise. Esse é o primeiro passo de uma grande transformação na saúde do rim aqui em João Pessoa”, destaca.

O III Simpósio Paraibano de Nefrologia na Atenção Primária à Saúde (APS) acontece em alusão ao Dia Mundial do Rim, celebrado no dia 13 de março e integra as ações da campanha de conscientização e prevenção para doenças renais crônicas. Este ano, a campanha tem o tema “Seus rins estão ok?” e aborda a importância da realização do exame diagnóstico, que é a creatinina.

“Esse é o terceiro ano que realizamos o simpósio aqui na Capital, mas até então era voltado apenas para médicos. Esse ano conseguimos ampliar o nosso público-alvo e estamos trazendo o debate para a realidade de outros profissionais tão importantes na prestação do cuidado na atenção primária, então estamos aqui também com enfermeiros e odontólogos. A Doença Renal Crônica quando dá algum sinal já está um estágio avançado, então o profissional que atua na Atenção Básica vai ser capaz de identificar, de rastrear precocemente a doença, daí a importância de engajar todo a equipe, não apenas os médicos, para que atuem de forma preventiva e na detecção dessa doença que é tão silenciosa e tão prevalente”, explica a diretora do Centro Municipal de Nefrologia, a médica Laís Medeiros.

Pela manhã, o evento foi voltado aos enfermeiros e cirurgiões dentistas da Atenção Primária a Saúde. À tarde, foi a vez dos médicos da Atenção Primária à Saúde participarem do Simpósio. Entre os participantes, estava a dentista da USF Matinha I, Cecília Porpino. Para ela, a participação no Simpósio foi uma oportunidade de atualização acerca do tema. “Nas Unidades de Saúde lidamos diretamente com diversos tipos de pacientes e poder participar de um evento como esse é de extrema importância para a gente, como profissional, estar ainda mais capacitado e atualizado em relação às condutas e aos protocolos clínicos, principalmente para lidar da maneira correta com aqueles que são comprometidos com relação aos rins”, comenta.

O III Simpósio Paraibano de Nefrologia abordou temas sobre a Doença Renal Crônica, linhas de cuidados no Sistema Único de Saúde (SUS), o papel de cada profissional da Atenção Primária à Saúde no cuidado com o paciente renal, problemas renais comuns na APS, além da apresentação e discussão de casos clínicos.

Pablo Alves, presidente da Sociedade Paraibana de Nefrologia, explica que capacitar diversos profissionais de saúde para o manejo do paciente renal crônico é sinônimo da prestação de um cuidado mais qualificado e integral. “Os pacientes renais crônicos compõem um grupo bastante vulnerável. Eles possuem diversas comorbidades, têm diversos riscos, diversas vulnerabilidades sociais associadas e, incluir todos os profissionais que fazem parte da cadeia de cuidado significa entregar para esse paciente um cuidado integral”, explica o médico.

De acordo com ele, cada profissional de saúde tem um saber, tem um conhecimento, que agrega no cuidado desse paciente e, muitas vezes o paciente, principalmente o renal crônico que está em hemodiálise, ou em outras terapias substitutivas renais, acaba concentrando todo o seu cuidado na clínica de diálise e isso acaba deixando ele sem um acompanhamento para o restante.

“Então, trazer esses outros atores para o cuidado significa fortalecer o cuidado integral desse indivíduo para ajudar ele a ter uma qualidade de vida maior através da atuação especializada do cirurgião dentista, da atuação especializada do enfermeiro e, muito em breve, nosso objetivo é trazer essa capacitação para outros profissionais para que se tornem aptos a cuidar em suas rotinas de pessoas com doença renal crônica”, destaca o médico Pablo Alves.

Outras ações – Neste sábado (15), a Sociedade Paraibana de Nefrologia e a Secretaria Municipal de Saúde realizarão um evento no Parque Solon de Lucena, a partir das 8h, com testagem gratuita para avaliar a função renal e rastrear a doença renal crônica. O exame será feito por meio do Teste Rápido de Creatinina e o resultado sai em 30 segundos. Estarão sendo ofertados cerca de 250 exames.

No dia 23 de março, em alusão ao Dia Mundial do Rim, será realizado um pedal, a partir das 5h30, em frente ao HULW com destino ao Busto de Tamandaré, na Praia de Tambaú.