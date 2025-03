Leo Bezerra apresenta Complexo Beira Rio a vereadores e projeta entrega da primeira etapa para mês de agosto

O prefeito em exercício Leo Bezerra e uma comitiva de vereadores de João Pessoa inspecionaram, na tarde desta terça-feira (11), o andamento das obras de construção do Complexo Beira Rio, que vai beneficiar 747 famílias de oito comunidades em situação de risco. Na ocasião, o gestor disse que o cronograma está bem avançado e que a primeira etapa do empreendimento deverá ser inaugurado no próximo mês de agosto e a segunda até o final do ano.

“Eu sou suspeito em falar em datas, porque quem conhece Leo, quem conhece Cícero, sabe que a gente nunca está satisfeito com as datas. Sempre que um empreiteiro ou empreiteira nos dá uma data, a gente vem visitar a obra e vem cobrando mais celeridade – e essa vai ser uma delas. A gente está querendo correr com essa obra para não terminar no final do ano e, sim, no aniversário da cidade, no dia 5 de agosto – vai depender da empresa, mas a gente vai estar sempre aqui atentos”, destacou Leo Bezerra.

Localizado na Avenida Beira Rio, o complexo está dividido em três residenciais, totalizando 747 apartamentos, projetados para serem sustentáveis e inclusivos. Essas novas habitações foram desenvolvidas para proporcionar um ambiente seguro, digno e definitivo, mantendo o vínculo das famílias com seu território original. Também contam com espaços para atividades econômicas, áreas de convivência e diversos equipamentos públicos, como Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) e Centro de Referência da Juventude (CRJ).

O presidente da Câmara Municipal, vereador Dinho Downsley, destacou que a casa legislativa cumpre sua função de fiscalizar o executivo. No caso do Complexo Beira Rio, ele se impressionou com a grandiosidade da obra e no impacto social. “Um equipamento que vai ser muito importante para a população, principalmente aqui destes bairros. A gente fiscalizando, vendo o andamento da obra, é bastante importante porque a gente ver a evolução da habitação da nossa cidade”, afirmou.

A vereadora Jailma Carvalho elogiou o diálogo da Prefeitura com os moradores das oito comunidades do Complexo Beira Rio, que vão poder manter seus vínculos nos imóveis e terão acesso a equipamentos sociais. “É um grande avanço, porque uma das etapas mais importantes é que está tendo diálogo com a comunidade e é que vai trazer mais dignidade, mais conforto, vai tornar a vida das pessoas muito melhor. Então, projeto que é para trazer mais dignidade a gente vai apoiando e fortalecendo”, frisou.