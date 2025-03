Governo da Paraíba lança edital de Apoio ao Protagonismo Científico de Mulheres e Meninas na Ciência — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba vai apoiar projetos de pesquisa científicos, tecnológicos e de inovação, desenvolvidos por pesquisadoras mulheres, com investimento de R$ 500 mil, oriundos do orçamento do Tesouro Estadual. Essa é a essência do edital “Apoio ao Protagonismo Científico de Mulheres e Meninas na Ciência” lançado pelo governador João Azevêdo, na manhã desta sexta-feira (7), em solenidade alusiva ao Dia Internacional das Mulheres, no Teatro Paulo Pontes/Espaço Cultural, em João Pessoa. Serão aprovados 10 projetos de pesquisa no valor de até R$ 50 mil cada. O período de submissão das propostas começa na próxima terça-feira (11) e se prolonga até o dia 7 de abril.

O edital será executado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba (Fapesq) e a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior (Secties), juntamente com a Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana (Semdh). Poderão participar da chamada pesquisadoras mulheres vinculadas a Instituições de Ensino Superior (IES) ou a Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTI), sediadas na Paraíba, com propostas que busquem contribuir significativamente para o fortalecimento do protagonismo feminino, nas áreas de conhecimento: Ciências Humanas; Ciências Sociais Aplicadas e Linguística, Letras e Artes, contribuindo para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do Estado da Paraíba.

De acordo com os critérios para submissão de proposta, as mulheres pesquisadoras devem residir no Estado da Paraíba, ter título de doutorado, ter vínculo empregatício em uma Instituição de Ensino Superior ou Instituto de Ciência e Tecnologia Pública do Estado da Paraíba, entre outros. Para participar como membro da equipe os critérios são: ter vínculo com uma Instituição de Ensino Superior ou Instituto de Ciência e Tecnologia Pública do Estado da Paraíba, como estudantes de graduação, mestrandas; doutorandas; pesquisadoras aposentadas vinculadas a um Programa de Pós-Graduação; ser brasileira, e quando estrangeira, possuir visto permanente; ser residente no estado da Paraíba, entre outros.

Cada proposta deverá conter descrição detalhada do projeto, com objetivos gerais e específicos, metodologia, justificativas, relevância, qualificação da equipe, cronograma de execução e orçamento detalhado, resultados esperados e a aderência à área temática, principais contribuições científicas ou tecnológicas: formação de recursos humanos, otimização de métodos e novos produtos ou patentes.

As propostas deverão ser encaminhadas exclusivamente via sistema SIGFAPESQ, acessando: http://sigfapesq.ledes.net

Caso a proponente já esteja cadastrada no sistema SIGFAPESQ e não possua acesso, basta solicitar a recuperação de senha por meio do e-mail: [email protected].

Esclarecimentos e informações sobre a chamada pelo e-mail podem ser tiradas no link [email protected].

O edital completo está disponível no portal Fapesq e pode ser acessado no link https://fapesq.rpp.br/editais/editais-abertos/edital-no-05_2025-apoio-ao-protagonismo-cientifico-de-mulheres-e-meninas-na-ciencia.pdf/view .