Associações de coleta seletiva recolhem 20 toneladas de materiais no Recicla Folia

As associações de coleta seletiva apoiadas pela Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) recolheram 20 toneladas de materiais com o projeto Recicla Folia, uma parceria com o Ministério Público da Paraíba (MPPB). As ações de limpeza nas cinco noites de Via Folia também contaram com os serviços de varrição e coleta de resíduos executadas pelos agentes da Emlur.

Este foi o primeiro ano da realização da coleta seletiva no pré-Carnaval de João Pessoa. Segundo o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, foi um desafio que deu certo. “Assumimos esse compromisso junto com o Ministério Público de trazer sustentabilidade para esta festa na Via Folia. Grandes eventos geram grandes quantidade de resíduos. Portanto, para dar conta do serviço, montamos uma central de reciclagem, onde foi feito a triagem dos resíduos. Além disso, a presença dos integrantes das associações inibia o mau hábito do descarte irregular”, afirmou.

Para a promotora do MPPB, Cláudia Cabral, a realização do projeto Recicla Folia foi um sucesso absoluto. “Trouxemos a coleta seletiva para dentro da avenida, promovendo a conscientização da população sobre a importância da separação dos resíduos e valorizando o trabalho dos catadores de recicláveis, que tiveram visibilidade perante a sociedade”, pontuou.

Cláudia Cabral destacou que a quantidade coletada em João Pessoa foi bem próxima do que foi recolhido no Recife – 26 toneladas. “Em Recife, o Carnaval é sedimentado e o público é bem maior, assim como o tempo de duração das festas. Portanto, as associações de coleta seletiva de João Pessoa estão de parabéns”, ressaltou.

As associações de coleta seletiva integrantes do Recicla Folia são: Ascare- JP, Acordo Verde e Tribo de Judá. Na avaliação do presidente da Ascare-JP, Carlos Galdino, o trabalho foi muito gratificante. “Recolhemos uma grande quantidade de materiais na avenida e nos camarotes durante toda a festa. São resíduos que deixam de ir para o aterro sanitário e serão reciclados pelas indústrias”, comentou.

Ele destacou a importância do olhar do MPPB e da Emlur sobre a categoria para valorizar a atividade. “Cada ajuda externa, seja do poder público ou da população, é importante para fortalecer nosso trabalho, gerando renda, ao mesmo tempo que contribui para preservação do meio ambiente. Todos ganham”, frisou Carlos Galdino.

Estrutura – A Emlur instalou a Central de Reciclagem na Via Folia para receber os materiais recolhidos pelos mais de 50 catadores que trabalharam no Recicla Folia. As associações de coleta seletiva receberam pagamento de diária, transporte, alimentação e equipamentos de proteção individual. Todo o material coletado foi comercializado pelas associações com as indústrias recicladoras.

Para estimular a separação de resíduos entre úmidos e secos, na temática da coleta seletiva, a Emlur instalou 10 pontos de entrega voluntária (PEVs) na Via Folia para o descarte dos materiais recicláveis. O setor de Educação Ambiental e Coleta Seletiva da Emlur também participou dos festejos, prestando orientações sobre como aderir ao serviço, que atende condomínios residenciais, órgãos públicos e empresas.