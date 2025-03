Prefeito de Junco do Seridó destaca início de construção de estádio de futebol 

Com o compromisso de investir no fortalecimento do desporto local, a Prefeitura de Junco do Seridó iniciou, neste mês de fevereiro, a execução do projeto de construção do estádio de futebol municipal.

Ao destacar o investimento, o prefeito do Município enfatizou que a obra é um sonho antigo dos desportistas e que o projeto vai contribuir de forma positiva para o bem-estar social. “É uma obra que o Junco do Seridó, os atletas e os amantes do futebol aguardam há muito tempo. Esse sonho agora vai se tornar realidade e trazer muito bem-estar para todos, colaborando com o fortalecimento cada vez mais da nossa infraestrutura esportiva”, disse Dr. Paulo Fragoso.

O projeto de construção do estádio de futebol está em fase inicial e deve avançar nos próximos dias com a execução de serviços no local do terreno.