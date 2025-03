COM APOIO DA GESTÃO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ IV EDIÇÃO DA TRILHA DOS AMIGOS É REALIZADA COM SUCESSO

Com o apoio da Gestão Municipal de São José do Seridó, a IV Edição da Trilha dos Amigos foi realizada com sucesso, sendo organizada pela SEJEL (Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer) e contando com o apoio do prefeito Jackson Dantas e do vice Ricardo Medeiros. O evento, que já faz parte do calendário da secretaria, envolveu toda a cidade, com moradores acompanhando o desfile de trilheiros de São José do Seridó e de outras comunidades. A proposta é promover o esporte radical, a causa ambiental e a prática de atividades físicas.





Os trilheiros, com suas motos, percorreram as estradas da zona rural do município, com saída do Ginásio Poliesportivo Pedro Laurentino de Medeiros, onde foram recepcionados com café coletivo. O coordenador de esportes, Carlos Alberto Xumbrega Cross Alves, idealizador da Trilha, e Pedro Henrique, Secretário de Esportes, trabalharam ao lado de colaboradores para garantir o sucesso do evento.





Com um percurso de 89 km, a IV Trilha dos Amigos teve 73 participantes que percorreram a Serra da Formiga, Serra do São Bernardo e Barragem Passagem das Traíras. O evento contou com total apoio da gestão municipal, destacando o empenho de todos os envolvidos. O vereador Jussiene Dantas também esteve presente, representando o poder legislativo.





