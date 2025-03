Secretaria de Habitação e USF Colinas do Sul realizam debate sobre DST’s e IST’s no Residencial Vista Alegre

Com o tema ‘Carnaval com alegria, diversão e prevenção’, a Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Habitação, realizou, no Residencial Vista Alegre, uma palestra para alertar os moradores sobre as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) e as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

A ação da Semhab, nesta sexta-feira (28), aconteceu em parceria com a Secretaria de Saúde, através da Unidade de Saúde da Família do Colinas do Sul (USF), e reforçou que os foliões podem aproveitar os dias de festa com responsabilidade e segurança, com uso de preservativos para prevenir e evitar a disseminação de doenças sexualmente transmissíveis.

A secretária de Habitação, Socorro Gadelha, ressaltou que a equipe da USF de Colinas do Sul tem sido uma parceria importante dentro do trabalho social realizado naquela comunidade, com a proposta de aproveitar o momento carnavalesco e promover o debate com um grupo de mulheres do Vista Alegre. “A nossa intenção é de fazer um alerta sobre as DST’s e as IST’s, que podem atingir qualquer pessoa, principalmente num momento como o que estamos vivendo agora, por isso aproveitamos a ocasião para mostrar que as pessoas não podem se descuidar nem por um segundo, sob pena de serem contaminadas por algum tipo de doença transmissível”, observou.

Durante a palestra, as mulheres foram alertadas sobre os cuidados que é preciso ter na hora de usar um equipamento público como sanitários e banheiros químicos que são utilizados por muita gente durante os eventos carnavalescos.

Outros cuidados –A secretária lembrou que os técnicos da Semhab também orientaram as pessoas sobre como elas devem se alimentar antes de participar de um bloco ou de um baile de Carnaval, além dos cuidados que precisam ser redobrados com as crianças, adolescentes e idosos. “A nossa maior recomendação para que as pessoas se hidratar bebendo muita água e no final da brincadeira recuperar as energias com um bom descanso, pois uma boa noite sono recupera qualquer organismo”, ressaltou Socorro Gadelha.

Socorro Gadelha adiantou que as pessoas também foram orientadas a não se expor muito ao sol e ao calor forte, principalmente para quem vai brincar o carnaval na praia ou simplesmente aproveitar o feriado para curtir um bom banho de mar. “ Nós lembramos que quem vai à praia precisar tomar alguns cuidados, principalmente com as crianças, usando um protetor solar e evitando uma exposição prolongada ao sol, no horário entre as 10 horas até as 15h, que tem uma maior incidência de raios ultravioleta e também orientamos para se hidratar tomando muita água”, comentou.

Após a palestra, as equipes da Semhab e USF Colinas do Sul participaram de um lanche coletivo com os moradores do Residencial Vista Alegre. A equipe de Saúde distribuiu preservativos masculinos e femininos.