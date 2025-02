Instituto Cândida Vargas celebra formatura dos residentes em ginecologia e obstetrícia

O Instituto Cândida Vargas (ICV) realizou, na noite desta terça-feira (25), a formatura da turma de residência em ginecologia e obstetrícia. A cerimônia aconteceu no auditório do Conselho Regional de Medicina (CRM). Na ocasião, foram apresentadas as novas residências do programa, que irão atuar na instituição.

O diretor-geral do ICV, Quintino Régis, destacou que a maternidade também funciona como uma escola, formando novos especialistas. “A Cândida Vargas é uma maternidade e também uma escola. Como escola, temos o compromisso de formar novos profissionais dentro da ginecologia e obstetrícia. A importância disso é total, pois não se trata apenas de formar médicos capacitados para a profissão, mas também de contar com o serviço que eles prestam dentro da maternidade”, disse.

Concluindo essa etapa da residência, Camila Medeiros destacou o aprendizado adquirido ao longo da experiência e a importância do cuidado com a saúde da mulher em todas as fases da vida. “O cuidado da mulher é sempre essencial na base da medicina, e a ginecologia e obstetrícia vêm para isso. Ela acompanha desde o parto, passando pela infância, adolescência, até a fase final da vida. A sensação hoje é maravilhosa. Na medicina, estamos sempre aprendendo, e finalizar essa etapa é a realização de um sonho, uma grande conquista”, comentou emocionada.

Enquanto isso, Tatiana Peixoto, que está iniciando no programa, falou sobre suas expectativas para a residência e os desafios que enfrentará. “Eu espero que seja um período de muito aprendizado. Sei que será um grande desafio, pois a carga da residência é intensa, mas estou pronta para viver essa experiência e realizar esse objetivo na minha trajetória médica”, revelou.

A diretora técnica do ICV, Juliana Soares, enfatizou a importância da residência médica para a qualificação dos profissionais e do serviço prestado pela maternidade. “A residência dentro da maternidade significa qualificação. Quando tenho um grupo em formação, há a exigência de estudo e atualização para que esses profissionais possam oferecer o melhor atendimento. A equipe busca protocolos atualizados e melhora constantemente a assistência. A ideia de trazer a residência para dentro da maternidade é exatamente essa: qualificar os médicos e, consequentemente, aprimorar o serviço, em uma parceria essencial entre o Ministério da Educação e o da Saúde”, disse.

A coordenadora do programa de Ginecologia e Obstetrícia, Tatiana Viana Fragoso Vieira, destacou o impacto da residência para o atendimento às pacientes e para os indicadores de saúde pública. “É fundamental ter uma residência de ginecologia e obstetrícia dentro do Instituto Cândida Vargas, que é referência não apenas para João Pessoa, mas para todo o Estado. Com isso, conseguimos reduzir os índices de mortalidade materna no Município e, quem sabe, no Estado e no País. Nosso programa tem duração de três anos, período essencial para formar profissionais capacitados para essa missão”, contou.

O presidente do Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CRM-PB), Bruno Leandro, ressaltou o papel do conselho na regulamentação e reconhecimento dos especialistas. “O CRM é a casa do médico paraibano, mas também da sociedade. O conselho, que está completando 67 anos, tem funções importantes como fiscalização, corregedoria e documentação. Dentro dessa função documental, terei a honra e o prazer de assinar o Registro de Qualificação de Especialista (RQE) de vocês”, disse.

O Instituto Cândida Vargas tem registrado avanços significativos na qualificação da assistência ao parto e ao nascimento, impulsionados pela presença dos residentes em Ginecologia e Obstetrícia. O Instituto conta com dois programas de residência médica. O programa de Neonatologia, subespecialidade da pediatria, tem como coordenadora a doutora Juliana Sousa Soares. Já o programa de Ginecologia e Obstetrícia é coordenado pela doutora Tatiana Viana Fragoso Vieira.

A residência médica é uma modalidade de ensino de pós-graduação destinada a médicos, funcionando como um curso de especialização em serviço. A formação ocorre sob a supervisão de especialistas altamente qualificados, garantindo aprendizado prático e teórico. O programa é regulamentado pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), instituída em 1977.