FINAL DO CAMPEONATO DOS BLOCOS 2025 REÚNE BOM PÚBLICO EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

O Campeonato dos Blocos de São José do Seridó 2025 foi encerrado nesta quarta-feira (26). O evento esportivo que mobilizou toda a cidade e trouxe para a quadra e as arquibancadas do Ginásio Poliesportivo Pedro Laurentino de Medeiros, um enumerado de emoção, habilidade e, sobretudo, espírito esportivo.





O Campeonato dos Blocos, além de mobilizar desportistas e a torcida, também fomenta a economia, oportunizando aos vendedores ambulantes a comercialização dos seus produtos durante a realização dos jogos.





Outro fator positivo é que, com o aval do prefeito Jackson Dantas, as equipes são isentas de pagar as inscrições, sendo mais um incentivo para o crescimento dos eventos esportivos locais.





Com um início eletrizante entre as equipes ADSJ e Dois Amigos, o jogo parecia caminhar para um empate com disputa nos pênaltis, mas com ADSJ na frente do placar, o jogou mudou e equipe Dois Amigos empatou e no final, o placar robusto de 7X3 para a equipe Dois amigos a sagrou campeã e consequente ADSJ vice-campeã.





O título de melhor goleiro foi para Leonardo e João Victor; já o melhor jogador foi atleta Dadinho do ADSJ. Para o secretário Pedro Henrique “o campeonato finaliza com a certeza do dever cumprido e com perspectiva de trabalhar novamente para que a cada ano este evento cresça sempre e consolide ainda mais como um dos eventos em destaque no calendário esportivo local”.





A equipe 2 Amigos que levantou a taça de campeã, recebeu troféu, medalha e mais 1 mil reais em dinheiro; já a ADSJ, vice-campeã, recebeu troféu, medalhas e 500 reais em dinheiro.





“Próximo ano vamos trabalhar para ter novamente, e tentar melhorar a premiação com fé em Deus”, destacou Pedro Henrique, agradecendo ao prefeito Jackson Dantas e ao vice Ricardo pelo apoio que sempre é dado para a realização de eventos realizados pela SEJEL, sem medir esforços.