onde acompanhar, escalações e arbitragem

A primeira fase da Copa do Brasil 2025 terá continuidade nesta semana. Portuguesa x Botafogo-PB será um dos jogos da etapa inicial da competição e acontecerá no Estádio Canindé, em São Paulo, a partir das 19h30 da próxima quinta-feira (27).

+ Confira a tabela completa da Copa do Brasil

Cisco Nobre

A Portuguesa ficou na 4ª colocação no Grupo B do Campeonato Paulista. Com duas vitórias, sete empates e três derrotas, a Lusa ficou de fora das quartas de final do estadual, mas garantiu sua classificação para a Série D de 2026. Como a equipe paulista está abaixo do Botafogo-PB no ranking da CBF, o duelo pela Copa do Brasil será no Canindé.

Já o Botafogo-PB vem de uma boa campanha na primeira fase do Campeonato Paraibano. O Belo avançou para a semifinal ficando na 2ª colocação e vai encarar o Treze tendo o direito de fazer o jogo de volta no Almeidão. Seu último resultado foi a vitória diante do Sousa, líder do estadual, por 2 a 1.

Botafogo-PB venceu o Sousa por 2 a 1. (Foto: Cristiano Santos / Botafogo-PB)

Dia, hora e local de Portuguesa x Botafogo-PB

Dia: 27 de fevereiro

Hora: 19h30

Local: Estádio Pacaembu, em São Paulo

Transmissão de Portuguesa x Botafogo-PB

Onde assistir : Prime Video (assinatura)

: Prime Video (assinatura) Onde ouvir : pelas ondas do rádio, as emoções de Portuguesa x Botafogo-PB ficarão por conta da CBN;

: pelas ondas do rádio, as emoções de Portuguesa x Botafogo-PB ficarão por conta da CBN; Onde acompanhar em tempo real : uma hora antes de a bola rolar, o ge entrará em campo atualizando todos os detalhes lance a lance.

Últimas escalações

PORTUGUESA: Rafael Santos, Alex Silva, Robson, Eduardo Biazus e Lucas Hipólito; Barba, Tauã e Rildo; Jajá Silva, Maceió e Igor Torres. Técnico: Cauan de Almeida.

BOTAFOGO-PB: Wallace, Erick, Reniê, Wendel Lomar e Diego Ferreira; Gama, Thallyson e Bruno Leite; Guilherme Santos, Rafinha e Henrique Dourado. Técnico: João Burse.

Arbitragem

Árbitro principal : a definir

: Assistente 1 : a definir

: Assistente 2 : a definir

: Quarto árbitro : a definir

Dia a dia do Botafogo-PB

O Botafogo-PB apresentou, de forma oficial, o volante JP Iseppe, último reforço contratado pelo clube.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba.