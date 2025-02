Coleta seletiva ultrapassa marca de 11,6 toneladas na Via Folia durante o final de semana

A coleta seletiva realizada na Via Folia, durante o final de semana, ultrapassou a marca de 11,6 toneladas de materiais recicláveis. O serviço é realizado pelas associações de catadores apoiadas pela Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), dentro do projeto Recicla Folia, uma parceria com o Ministério Público da Paraíba (MPPB). As equipes trabalharam no sábado (23), no Bloco dos Atletas, e no domingo (23), com o bloco Virgens de Tambaú.

Para o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, o trabalho das associações de catadores – Ascare- JP, Acordo Verde e Tribo de Judá – representa um novo passo na limpeza urbana de João Pessoa. “Foi feita uma coleta expressiva neste final de semana e queremos estender este trabalho, que é de extrema importância, para outros grandes eventos culturais de nossa Capital”, comentou.

O presidente da associação Tribo de Judá, Givanildo de Lima, afirmou que os catadores estão satisfeitos com o trabalho realizado durante a programação pré-carnavalesca na Via Folia. “É muito trabalho, mas está tudo dentro dos conformes. Acredito que estamos no caminho certo para o crescimento e reconhecimento das nossas atividades”, afirmou.

A turista Laine Enedina foi ao bloco Virgens de Tambaú pela primeira vez e se surpreendeu com o trabalho da coleta seletiva. “Achei magnífico esse suporte da Emlur com o recolhimento de recicláveis. Espero que esse trabalho continue e seja aprimorado”.

O folião Gerbasi Neto também parabenizou o trabalho da Emlur. “Esta é uma iniciativa muito importante. João Pessoa é uma cidade limpa e é esse tipo de trabalho que a gente gosta de ver. Mas é preciso que a população ajude também”, destacou.

O trabalho da coleta seletiva na Via Folia é realizado por mais de 50 catadores. A Emlur montou a Central de Reciclagem dentro da festa, que é o ponto para onde os materiais recolhidos são levados para o trabalho de triagem. A coleta seletiva continua nesta quarta-feira (26), com o bloco Muriçocas do Miramar.

Apoio – Os catadores recebem pagamento de diária, transporte, alimentação e equipamentos de proteção individual, e podem comercializar o material recolhido com as indústrias recicladoras, gerando renda e contribuindo com a reciclagem.

O setor de Educação Ambiental e Coleta Seletiva da Emlur está presente em todas as noites de Via Folia, orientando as pessoas sobre como fazer a separação de resíduos e aderir à coleta seletiva, que atende condomínios residenciais, órgãos públicos e empresas. A Emlur disponibilizou, na Via Folia, 10 pontos de entrega voluntária (PEVs) para que as pessoas descartem materiais recicláveis.

Agentes de limpeza – Antes do nascer do sol, nesta segunda-feira (24), a Via Folia já estava limpa, após o trabalho dos agentes da Emlur. No fim da noite anterior, mais de 250 agentes de limpeza iniciaram os serviços de varrição e coleta de resíduos após a passagem do bloco Virgens de Tambaú.

As equipes entram na Via Folia após a passagem do último trio elétrico de cada noite para realizar os serviços de limpeza. No sábado (22), participaram da ação mais de 130 profissionais. No final de semana, foram coletadas 17,5 toneladas de resíduos, sendo 8,04 toneladas no sábado (22) e 9,49 toneladas no domingo (23).