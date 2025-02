Ao lado de João Azevêdo e Hugo Mota, Cícero Lucena destaca prévia carnavalesca de João Pessoa como a melhor do País e celebra fortalecimento do turismo

Ao lado do governador João Azevêdo, do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e o vice-prefeito Leo Bezerra, o prefeito Cícero Lucena acompanhou, neste sábado (22), a passagem do Bloco dos Atletas, puxado por Ivete Sangalo, no corredor Via Folia, montado na avenida Epitácio Pessoa. O gestor projetou a cidade como melhor prévia carnavalesca do Brasil e enalteceu o fortalecimento da indústria do turismo, cada vez mais crescente na cidade com eventos culturais que arrastam multidões.

O gestor da capital paraibana também destacou a organização do Folia em Sol Maior da Capital, incluindo o Folia de Rua, com os atrativos de uma programação cultural que movimenta o Centro Histórico, passando pelos bairros, até a Epitácio Pessoa. “A tranquilidade para os foliões e a parceria com o Governo do Estado – uma relação que garante estrutura e eleva João Pessoa ao posto de destaque no cenário nacional”, apontou Cícero Lucena.

“É muita alegria, muita felicidade, ter uma festa bonita como essa, com todos podendo brincar e se divertir. João Pessoa se consolidando como a prévia carnavalesca melhor do Brasil, desenvolvendo a indústria do turismo. Prefeitura e Governo do Estado, desde 2021, vem trabalhando para isso, com ações, obras e parceria como essa, que garante estrutura, segurança e organização”, complementou o prefeito.

Em um dos camarotes do Via Folia, o vice-prefeito Leo Bezerra disse que a presença do governador João Azevêdo, mais o presidente Hugo Motta, junto com o prefeito Cícero Lucena e outras autoridades da política paraibana, reflete o modelo de gestão pública que vem sendo praticado na Prefeitura de João Pessoa. Ele reiterou que a população se beneficia com essa relação, citando o planejamento de festas como Réveillon, o Forró Verão, competições esportivas e eventos religiosos, que atraíram multidões na Orla da cidade.

“É por isso que João Pessoa hoje é a queridinha do Brasil. Porque tem gestores que acreditam e sabem trabalhar o potencial da cidade – com projetos e com a divulgação da cidade. Todos os eventos que estão sendo realizados são sucesso de público e isso mostra que a população reconhece esse modelo de fazer gestão”, exaltou Leo Bezerra.

As prévias carnavalescas de João Pessoa prosseguem neste domingo (23), com o Bloco Virgens de Tambaú prometendo arrastar uma multidão no corredor Via Folia, na Epitácio Pessoa. O cantor baiano Leo Santana é o grande destaque de uma programação com diversos trios elétricos e um total de 13 atrações. Forró Pegado, Myra Maya, Gracinha Teles e Jairo Madruga são alguns dos nomes que prometem agitar a passagem do bloco mais irreverente das prévias da Capital.

Para conferir a programação completa da festa, clique no link https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/carnaval2025/.