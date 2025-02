Alunos da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa se classificam para a etapa nacional da First Lego League, em Brasília

Os alunos das escolas municipais Professor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque (Bairro das Indústrias) e Aruanda (Bancários) foram campeões neste domingo (16), em São Luís (MA), na etapa regional da First Lego League (FLL), uma das maiores competições de robótica do mundo.

A equipe ‘Code Worrior’, da Escola Municipal Lynaldo Cavalcante, recebeu a ‘Premiação Inovação’, Já a equipe ‘Lego Explorers’, da Escola Municipal Aruanda, recebeu o ‘Prêmio Design de Robô’. Com o resultado os alunos da Aruanda se classificaram para Etapa Nacional, que acontecerá em Brasília (DF).

“Quando eu estive no ônibus no dia do embarque dos nossos alunos eu pude ver no olho de cada um como eles estavam confiantes e bem preparados por uma excelente equipe de professores. E o resultado veio. Das cinco escolas que viajaram duas ganharam. Aos alunos das escolas Educador Francisco Pereira da Nóbrega (Cristo Redentor); Tharcilla Barbosa da França (Grotão) e Escola Municipal Ativa Integral (EMAIs) Professor Anísio Teixeira (Ernani Sátiro) vai também meus parabéns pelo esforço e dedicação de cada um e cada uma”, disse com orgulho a secretária de Educação e Cultura de João Pessoa, América Castro.

A temática da competição foi ‘Oceanos’. A ideia era incentivar os participantes a explorarem soluções inovadoras para a resolução de desafios relacionados a problemáticas do meio ambiente e à preservação dos recursos marítimos.

Escola Lynaldo Cavalcanti – Isabelly Apolinário, Yasmin Vitória de Araújo, Ycaro Santana e Felipe Fernandes formam a equipe ‘Code Warrior’. A mentoria foi feita pelos professores Filiphe Willams Lima Da Silva e Thayná de Sousa Simões.

A equipe desenvolveu o projeto ‘S.O.S Power’, que é um gerador de energia que funciona por meio das correntes marítimas, utilizando componentes eletrônicos. O projeto tem como finalidade ajudar os pescadores e marinheiros que ficam à deriva no mar e não tem como pedir ajuda devido à falta de energia, onde por diversas vezes eles ficam dias no barco esperando socorro.

Com esse Gerador de Energia, eles conseguirão solucionar esse problema e também acionar um alerta por meio da sirene que estará em cima do barco ou catamarã.

Escola Aruanda – A equipe é composta pelos alunos Pedro Ferraz, Pietro Barros, Eva Cardoso e Ana Livia. A técnica foi a professora Pryscilla Oliveira e a técnica suplente, Olga Zacchi.

A premiação ‘Design do Robô’ envolve definir as melhores estratégias e inovações, desenhar e construir o robô, o programar para realizar missões e apresentar aos jurados todas as etapas da construção de forma clara e coesa.

“Nosso robô foi planejado para realizar as missões da temporada submerged. Depois de cinco robôs chegamos ao robô oficial da temporada, o ‘Lupinha’. Deste ponto partimos para as programações que com estratégias buscamos fazer o máximo de missões possíveis em 2’30”, que é o tempo de round, onde devemos obter o máximo de pontos possíveis. O diferencial dessa FLL são os anexos que temos que fazer, que chamamos de garra. Cada missão você projeta uma garra diferente pra executar. Os alunos conseguiram fazer cinco garras, sete programações e 10 missões”, disse Pryscilla Oliveira.

A equipe ‘Lego Explorers’, da Escola Aruanda, tem pouco tempo para se preparar para a etapa nacional de Brasília que irá acontecer no mês de março.

“Participar da FLL do Maranhão foi algo muito bom e muito legal porque lá tem uma cultura bem diferente do que a gente está acostumado e isso é bom conhecer coisas novas. Todas as minhas metas, todas as minhas expectativas foram realizadas aqui e ter ganho esse prêmio de design de robô, em primeiro lugar, foi algo muito legal e muito que dá muito. A gente trabalhou tanto, trabalhamos duro, mesmo assim não imaginávamos que ganharíamos. Essa foi nossa primeira competição de robótica e já para a nacional”, disse emocionada a aluna da Araunda, Eva Cardoso.

Elisson Dutra, diretor do Departamento de Informática Escolar da Secretaria de Educação, destacou a importância do trabalho em equipe e a dedicação dos alunos. “Os resultados que têm sido alcançados nas Olimpíadas e campeonatos de robótica, é fruto de um grande trabalho em equipe, com o incentivo do prefeito Cícero Lucena, que acredita nas potencialidades que uma educação inovadora tem para transformar a realidade dos alunos. É uma iniciativa do bem, que conta com o apoio das famílias que confiam os seus filhos para serem ensinados na Rede Municipal de Ensino de João Pessoa. As diretorias e os diversos departamentos da Secretaria de Educação juntamente com os professores e os demais profissionais das escolas, que sob o comando da secretária América Castro, contribuem de forma direta ou indireta para melhoria da qualidade e das condições de ensino”, ressaltou.

Quem também não escondeu a alegria de ver a vitória das equipes da Rede Municipal foi o diretor da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC) da Sedec, Diego Araújo.

“Hoje, não são apenas os troféus ou as medalhas que merecem ser celebrados, mas sim a dedicação, o talento e o trabalho em equipe que os nossos alunos demonstraram ao representar nossa cidade, João Pessoa, na maior regional da First Lego League, em São Luiz do Maranhão. Nossos estudantes são a prova de que, muitas vezes, o que é necessário para brilhar é apenas uma oportunidade. E quando essa oportunidade surge, eles mostram ao mundo a verdadeira força que existe dentro de cada um. Não importa o resultado, pois o que importa é a jornada de aprendizado, crescimento e a coragem de acreditar em si mesmos”, disse ele.