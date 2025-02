Associações de catadores apoiadas pela Emlur coletam mais de 5 toneladas de materiais pelo ‘Recicla Folia’

Na abertura da Via Folia 2025, ocorrida na noite desta sexta-feira (14), as associações de catadores apoiadas pela Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) coletaram 5,01 toneladas de materiais recicláveis. A ação faz parte do projeto Recicla Folia, uma parceria da Emlur com o Ministério Público da Paraíba (MPPB). Ao final da festa, os agentes da Emlur entraram na avenida para realizar os serviços de varrição e coleta, tendo recolhido um total de 5,6 toneladas.

Para o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, a primeira noite da ação foi um sucesso. “Essa parceria com o MP nos ajuda a estimular a coleta seletiva na cidade de João Pessoa. Realizamos o serviço agora nos grandes eventos, com as prévias de Carnaval, que são referência em todo o país, e pretendemos estender para outras festividades de João Pessoa, ao longo do ano”, comentou.

Ele destacou o apoio dado aos mais de 50 membros das associações, que receberam pagamento de diária, transporte, alimentação e equipamentos de proteção individual, além de poderem comercializar o material recolhido com as indústrias recicladoras, gerando renda e contribuindo com a reciclagem.

A promotora do MPPB, Claudia Cabral, afirmou que o projeto foi implantado para garantir a sustentabilidade dos eventos. “Grandes eventos geram grandes resíduos. Então, o pilar do projeto é trazer a consciência ambiental sobre a coleta seletiva, para que as pessoas joguem lixo no local certo, e implantar a responsabilidade que todos nós temos diante dos catadores de recicláveis, que fazem um trabalho excepcional para a sociedade. Queremos tirá-los da invisibilidade”, enfatizou.

Associações – As associações apoiadas pela Emlur e integrantes do Recicla Folia são Ascare – JP, Acordo Verde e Tribo de Judá. Para a presidente da Acordo Verde, Maria Dionnys Pereira, a ação superou a expectativa. “Foi tudo muito bem organizado. A Emlur montou a Central de Reciclagem dentro da festa para que fizéssemos a triagem dos materiais em tempo real. Para nós foi muito bom, todos estamos felizes. Esse evento é uma grande conquista e vamos avançando. Esse apoio mostra que estamos sendo ouvidos e agora vistos pela população também”, avaliou.

Mais de 50 integrantes das associações participaram da ação. Eles ficaram dispostos ao longo de toda a Via Folia, coletando os materiais e acondicionando em bags. Foram utilizadas mais de 50 unidades. Ao atingirem sua capacidade, as bags eram levadas à Central de Reciclagem, instalada próxima ao supermercado Pão de Açúcar.

O trabalho de coleta seletiva será feito nas cinco noites dos blocos que desfilam pela Via Folia, tendo começado com o Vumbora, nesta sexta-feira (15). No próximo dia 22, será a vez do Bloco dos Atletas, Agitada Gang, Banho de Cheiro e Cordão do Frevo Rasgado. No dia 23, haverá o desfile do bloco Virgens de Tambaú e, no dia seguinte, das Muriçoquinhas. O trabalho finaliza no dia 26 com as Muriçocas do Miramar.

Mais limpa – O setor de Educação Ambiental e Coleta Seletiva da Emlur também participou da festa, prestando orientações sobre como aderir ao serviço, que atende condomínios residenciais, órgãos públicos e empresas. O espaço foi decorado pela equipe da Divisão de Arte e Cultura da Emlur. Ainda no viés da sustentabilidade, 10 pontos de entrega voluntária (PEVs) foram instalados na Via Folia para receber os resíduos recicláveis.

Rafaella Abrantes, que é assídua no bloco Vumbora, destacou a quantidade de coletores ao longo da avenida. “Achei a festa mais limpa do que nos outros anos. A gente ficava rodando com latinha na mão sem achar onde jogar e acumulava no chão. Achei muito bom ter os PEVs, além dessa equipe de catadores da Emlur”, opinou.

Agentes de limpeza – A Emlur mobilizou mais de 350 agentes de limpeza na preparação da Via Folia, além dos que trabalharam durante e após o evento. Ao longo da semana, em torno de 100 agentes realizaram os serviços de roçagem, capinação e pintura de meio-fio.

Durante o evento, em torno de 25 agentes de limpeza urbana estiveram em pontos fixos da Epitácio Pessoa e, ao final da festa, mais de 200 entraram na avenida para recolher os materiais não recicláveis, com o uso de dois caminhões compactadores e duas máquinas varredeiras. O trabalho começou às 22h e seguiu até o final da manhã deste sábado (15).

De acordo com a engenheira da Emlur, Raissa Fernandes, eles foram divididos em dois grandes grupos. “Uma turma realizou os serviços de varrição e coleta no percurso do posto Free Way até o Pão de Açúcar e a outra seguiu de lá até a orla”, explicou. O trabalho continuou pela madrugada e, pela manhã, outra equipe de aproximadamente 25 pessoas fez o repasse na avenida. O trabalho também contemplou a faixa de areia das praias. Foram coletadas 5,6 toneladas de materiais, no total”, afirmou.