times empatam em 1 a 1 no José Cavalcanti

Pombal e Auto Esporte-PB ficaram frente a frente no Estádio José Cavalcanti, em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Paraibano Unipê 2025. O jogo foi um confronto direto na luta contra o rebaixamento e acabou empatado pelo placar de 1 a 1, deixando tudo em aberto para a última rodada da competição.

Pombal e Auto Esporte-PB ficaram no 1 a 1 em Patos. (Foto: Matheus Aquino/Jornal da Paraíba)

Foi um primeiro tempo pra lá de movimentado no Estádio José Cavalcanti, em Patos. Na briga direta contra o rebaixamento, o Auto Esporte-PB começou melhor a partida e abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo, com Guará. Apesar das boas investidas do Pombal na busca pelo empate, o Autinho inegavelmente teve as melhores oportunidades de ampliar o marcador, parando, ora na trave, ora nas boas defesas de Lucas Menino. Ao fim do primeiro tempo, o placar favorável ao Alvirrubro foi justo.

O segundo tempo foi tão movimentado quanto o primeiro. É que entendendo que necessitava do resultado, o Pombal foi pro ataque e começou a empilhar chances. Uma delas o ex-técnico e agora atacante do Carcará, Manu, chegou a estufar as redes alvirrubras, mas o gol acabou sendo anulado. Minutos depois Weber viria a empatar a partida, enquanto que o Auto criou boas oportunidades com Anderson e Jovani. Porém ao fim do jogo o empate por 1 a 1 permaneceu no placar.

O Pombal volta a campo só no próximo dia 22 de fevereiro, quando às 16h30, no Estádio Amigão, encerra a sua participação no Campeonato Paraibano contra o Campinense. Já o Auto Esporte-PB volta a campo no próximo domingo, quando vai enfrentar o Nacional de Patos em duelo atrasado pela 5ª rodada do estadual.

OS TIMES

POMBAL

22 Lucas Menino

5 Victor (20 Manu)

3 Jairon 🟨

4 Jalison

6 Vinícius Torquato

21 Nicolas

8 Pepeu

10 Paulistinha

11 Pig 🟨 (17 Jardel)

7 Pedro Lucas

9 Weber 🟨 ⚽ (18 Chocolate)

Téc: Marcel Santos

AUTO ESPORTE-PB

1 Gabriel Lima

2 Derick

3 Alex

4 Wesley Pereira

6 Claudevan

5 Ray Sapé

8 Rafael Tchuca

10 Guará ⚽ 🟨 (15 Jovani)

7 Betinho

9 Pedrão (17 Anderson 🟨)

11 Gliniedson

Téc.: Ramiro Souza

