Semob-JP altera trânsito na Epitácio Pessoa para desfile do bloco Vumbora nesta sexta-feira    

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) está com todo o seu plano operacional pronto para o desfile do bloco Vumbora, na Via Folia (Avenida Epitácio Pessoa), nesta sexta-feira (14), abrindo a programação do pré-Carnaval da Capital.

Para garantir a fluidez do tráfego de veículos e, principalmente, a segurança dos pedestres que participarão do bloco, a Semob-JP vai disponibilizar 65 agentes de mobilidade para o apoio logístico e segurança viária do evento, que faz parte da programação do projeto ‘Folia em Sol Maior’, realizado pela Prefeitura.

A partir das 13h desta sexta-feira, a Semob-JP vai conduzir os trios elétricos até o ponto de saída desses veículos, próximo ao Posto Freeway, na Avenida Epitácio Pessoa. Às 18h, o trecho de cruzamento da Epitácio Pessoa com a Rua Prefeito José Leite, no Miramar, será bloqueado para a concentração dos foliões, sendo os veículos desviados à direita na Rua João Domingos, depois à esquerda na Rua Nevinha Cavalcante, cruzando a Tito Silva até a Hilda Coutinho Lucena e voltar à Avenida Epitácio Pessoa.

Bloqueio total – Com o início do desfile, previsto às 21h, a Via Folia será totalmente bloqueada, nos dois sentidos, no trecho compreendido entre a Rua Prefeito José leite até o Largo de Tambaú. Os agentes da Semob-JP estarão posicionados em toda a extensão de passagem do bloco para orientar os condutores de veículos dos bloqueios e alternativas de trajetos para chegar ao destino desejado. O desfile do bloco será encerrado às 2h da madrugada, com uma hora de dispersão.

Transporte – Para facilitar o deslocamento dos foliões por ônibus até o local de saída do bloco, a Divisão de Transportes Urbanos (Ditrans) da Semob-JP determinou um reforço nas linhas 507- Cabo branco e 510-Tambaú, a partir das 17h. Já as linhas circulares 1500 e 5100 estarão trafegando até o local de concentração do bloco a partir das 20h. Também será disponibilizada frota extra, com 10 veículos, na dispersão do bloco para o retorno dos foliões, logo após o encerramento do desfile.

“Todos os anos, a Semob-JP se empenha para contribuir decisivamente para o sucesso dos desfiles na Via Folia. Este ano não será diferente e estaremos presentes na avenida com nossos agentes. Pedimos aos condutores de veículos que fiquem atentos à sinalização e que os foliões prefiram ir de ônibus, táxis ou veículos de aplicativo”, disse Marcílio do HBE, superintendente de Mobilidade Urbana da Capital.

Preparação da via – Para assegurar a passagens dos trios e garantir a segurança viária, os grupos focais dos semáforos também foram posicionados de forma horizontal, se mantendo em funcionamento e visível aos condutores. Nesta semana ainda, placas de sinalização aéreas também foram removidas ou adequadas para a mesma finalidade, ou seja, evitar incidentes com estes veículos que possuem dimensões maiores do que o fluxo viário habitual da Avenida Epitácio Pessoa.