Leão deve ter time titular bastante modificado para o jogo

Na noite desta terça-feira (11) o Sousa tem mais uma grande batalha pela primeira fase da Copa do Nordeste. O adversário da vez é novamente de Série A, o Sport, em um confronto direto dentro do G-4 do Grupo A. Para o jogo, que acontece no Marizão, às 21h30, o Leão da Ilha deve ter um time bem diferente do que enfrentou o Maguary no último sábado (8), pelo Pernambucano, devido ao rodízio de titulares que o técnico Pepa vem promovendo.

Fabricio Domínguez (D) conversa com Zé Lucas, ambos volantes do Sport. Paulo Paiva/ Sport Recife

Pepa vem afirmando que não se vê refém da parte física dos atletas e prefere optar por um rodízio de titulares neste início de temporada. Além do rodízio, que por si só já altera muito a escalação, ainda tem os desfalques, que são o goleiro Caíque França, com um desconforto no joelho, e o zagueiro Rafael Thyere, com um desconforto na lombar.

Por outro lado, Pepa terá o volante Zé Lucas à disposição. Ele cumpriu suspensão contra o Maguary.

Na provável escalação do Sport para o duelo com o Dinossauro quase todo o time está modificado, isso em relação ao time do último sábado.

Jogadores do Sport antes de jogo contra o Maguary. Paulo Paiva/ Sport Recife

Veja a provável escalação do Leão: Thiago Couto; Hereda; Marcelo Ajul, Rezo e Dalbert; Zé Lucas, Hyoran e Titi Ortíz; Carlos Alberto, Lenny Lobato e Gustavo Coutinho.

O confronto é direto dentro do G-4, pois ambos têm três pontos. O Sousa é o 3º colocado e o Sport é o 4º. Assim como ambos também estão vindo de derrota e buscam reabilitação. O Dinossauro perdeu para o Vitória, enquanto o Leão perdeu para o Fortaleza.

