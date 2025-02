Brasília Basquete x Caxias do Sul ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (13/02)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Brasília Basquete x Caxias do Sul hoje, HOJE (13) as 20 hs tem como mandante do jogo é o Brasília time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Comunicado sobre transmissão do NBB

Brasília Basquete x Caxias do Sul em Busca de Manter o Bom Momento no NBB

Após conquistar uma vitória importante sobre o Fortaleza Basquete Cearense, fora de casa, o Brasília Basquete volta sua atenção para os próximos desafios no Novo Basquete Brasil (NBB). A equipe, que ocupa a terceira posição na tabela com 15 vitórias e nove derrotas, receberá o Caxias do Sul nesta quarta-feira, às 20h, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília. O jogo marca o primeiro de dois confrontos contra equipes do Rio Grande do Sul nesta semana.

A vitória sobre o Fortaleza Basquete Cearense foi a 15ª do time brasiliense na temporada, e o treinador Dedé Barbosa sabe da importância de manter o ritmo positivo. Para a partida contra o Caxias, a equipe terá desfalques importantes. O ala Daniel Von Haydin segue em recuperação de uma lesão no joelho, e o pivô Matheus Bonfim, que passou por uma cirurgia no tornozelo, também não estará disponível. O ala/pivô David Nesbitt, que sofreu uma lesão na semifinal da Copa Super 8, é dúvida para o confronto.

Por outro lado, uma boa notícia é o retorno do ala/armador Gui Santos, que teve problemas com lesões no início da temporada. Na vitória sobre o Fortaleza, ele teve uma atuação espetacular, marcando 28 pontos — sua melhor marca da carreira.

“Nosso time é um dos que menos erra no campeonato, o que nos favorece. O aproveitamento nas bolas de três pontos é uma das nossas armas. No jogo contra o Minas, tivemos volume, mas não tivemos aproveitamento. Isso é algo que está relacionado à característica de cada equipe. É nisso que acreditamos”, comentou o técnico Dedé Barbosa, destacando a força do time no perímetro.

As bolas de três pontos têm sido uma das maiores armas do Brasília Basquete nesta temporada. Anton Cook, ala/armador, é o líder do time nesse fundamento, com média de três bolas convertidas por jogo. O armador Lucas Lacerda também é destaque, com cerca de 2,5 acertos do perímetro por partida.

Os ingressos para o jogo contra o Caxias do Sul estão à venda a partir de R$ 20 no aplicativo oficial do Brasília Basquete. Crianças de até 10 anos têm entrada gratuita nas cadeiras do anel inferior do Ginásio Nilson Nelson.

Com o bom momento que vive, o Brasília Basquete espera seguir firme na busca por mais uma vitória, consolidando-se entre as melhores equipes do NBB.

Onde assistir a NBB AO VIVO?

Até 7 de novembro, os jogos da NBB 2024/25 estão sendo transmitidos em diferentes plataformas, conforme o dia da semana:

– Segundas-feiras: Transmissão no canal do NBB no YouTube e no UOL.

– Terças-feiras: Exclusividade da ESPN.

– Quartas e domingos: Partidas disponíveis no canal do NBB no YouTube.

– Quintas-feiras: Transmissão pela Sportv.

– Sábados: Jogos ao vivo na TV Cultura, sempre às 17h.

Entre as equipes que disputam a temporada, algumas estão despontando como favoritas ao título, como o **Franca**, atual campeão, e o **Flamengo**, maior vencedor da história da NBB. Além disso, o **Minas** vem forte após conquistar o Torneio de Abertura 2024-25, superando o Vasco da Gama.

Para os próximos jogos, recomenda-se acompanhar times tradicionais como Franca, Flamengo, e Minas, que possuem elencos sólidos e chances de sucesso. Jogos do Corinthians e do Vasco também são destaques, especialmente para os fãs dos times que retornaram ou continuam investindo na modalidade.

As transmissões são gratuitas pelo YouTube e disponíveis em TV aberta, facilitando o acesso dos torcedores para acompanharem o campeonato nacional.