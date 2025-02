Beneficiários do Auxílio Moradia de João Pessoa participam de palestras de qualificação

Os beneficiários do programa Auxílio Moradia participaram, nesta terça-feira (11), no Teatro do Sesc, no Centro de João Pessoa, de palestras promovidas pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), dentro do programa ‘Eu Posso’. As palestras fazem parte do cronograma de ações para atualização cadastral do programa, cujas temáticas foram Marketing Pessoal, Empreendedorismo e Desenvolvimento Pessoal.

“Hoje estamos concluindo a terceira etapa do recadastramento com esses 900 beneficiários do Auxílio Moradia, trazendo informação, capacitação e o que a Sedest tem de opções de serviços e de benefícios para os nossos usuários. Que seja uma reflexão interna do que é que pode melhorar, do que é que pode se capacitar e a Prefeitura de João Pessoa está incentivando para fazerem cursos e oficinas, para que essas pessoas sejam inseridas no mercado de trabalho”, destacou Yohanna Pimentel, diretora de Inclusão Produtiva e Participação Popular (Dipop) da Sedes.

A atualização acontece anualmente. Após a etapa de palestras, serão iniciados os cursos que foram escolhidos pelos beneficiários e que acontecem nos Centros de Referência da Cidadania (CRC) mais próximos de suas residências.

Uma das participantes foi Patrícia Cristina, que destacou ter aprendido na palestra o quanto é importante persistir em seus planos. “O que eu aprendi hoje, muito importante, é a respeito da persistência, de não desistir, que é um problema que eu tenho, mas eu creio que esse problema vai ser cessado, eu quero crescer, eu penso alto, eu não quero depender toda a vida do Bolsa Família, eu quero ser uma empreendedora futuramente ou empresária, porque eu sei que isso não é impossível pra quem quer, quem busca e pra quem trabalha”, disse.

Já Fernanda Rufino pretende trabalhar vendendo lingeries em seu bairro e aproveitou a palestra para aprender mais sobre saúde financeira. “Eu gostei muito da palestra porque eu anotei tudo, já para, mais pra frente, eu abrir meu cantinho de lingerie. Eu já vou ter alguns passos certos e saber como é a forma certa de empreender. Quando vemos uma pessoa que tem experiência falando fica mais fácil de compreender as coisas”, ressaltou.

Serviço – Atualmente, o programa atende mais de 1.800 famílias de João Pessoa que recebem mensalmente R$ 350. A inserção no Auxílio Moradia se dá a partir dos critérios da Lei que regula o programa, podendo o benefício ser solicitado também por livre demanda junto ao Centro de Referência em Assistência Social (Cras).