Mulheres a partir de 40 anos podem realizar mamografia na Rede Municipal de Saúde

Neste dia 5 de fevereiro é celebrado o Dia Nacional da Mamografia e, em Joao Pessoa, as mulheres a partir dos 40 anos têm acesso facilitado ao exame. É que a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) oferta para as suas munícipes, por mês, três mil mamografias, que podem ser solicitadas diretamente pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, da Prefeitura da Capital.

A mulher pode ter acesso a requisição do exame, na Unidade de Saúde da Família (USF) em que é atendida. A solicitação da mamografia pode ser feita tanto pelo profissional médico, quanto pelo de enfermagem.

“Com a solicitação em mãos, a marcação do exame pode ser feita pelo App da Prefeitura ou indo diretamente aos serviços conveniados para a realização, lá a marcação pode ser realizada até para o mesmo dia, dependendo da disponibilidade. São conveniados com a Rede Municipal de Saúde para a realização de mamografias o Centro Especializado de Diagnóstico do Câncer (CEDC), Hospital Napoleão Laureano, Hospital São Vicente e Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW)”, explica Rossele Leite, coordenadora da Área Técnica de Saúde da Mulher da SMS.

A mamografia é um exame radiológico, como um raio-X, que permite a visualização do tecido interno da mama, sendo essencial para o diagnóstico de um tumor mamário, uma vez que permite identificar alterações suspeitas de câncer antes do surgimento dos sintomas e de que seja apalpada qualquer alteração.

“Ao exame do toque, minha mama não possuía nada de anormal, mas com a realização da mamografia foi identificado que existiam microcalcificações. Após exames complementares, como a biopsia, confirmaram o câncer. Apesar de ter sido uma descoberta considerada precoce, ainda precisei realizar a mastectomia total da mama e hoje sigo no meu tratamento com as medicações. Agradeço todos os dias por existir um exame como a mamografia e por ter tido um acesso facilitado ao exame, que foi marcado e feito no mesmo dia no CEDC, além de todo o acompanhamento que recebi dos profissionais de lá”, relata a servidora pública aposentada, Tânia Maria.

A Rede Municipal de Saúde também oferta consulta com médicos especialistas, além de outros exames que podem contribuir com a investigação do câncer de mama, como a ultrassonografia, que também pode ser agendada pelo App João Pessoa na Palma da Mão, e, dependendo do caso, ressonância magnética.

Câncer de mama – A doença se caracteriza pela proliferação anormal, de forma rápida e desordenada, das células do tecido mamário. A doença se desenvolve em decorrência de alterações genéticas, que podem ser herdadas (casos dos cânceres hereditários) ou adquiridas, entretanto, o câncer de mama hereditário corresponde apenas cerca de 5% a 10% dos casos, ou seja, quando existem parentes de primeiro grau com a doença. Portanto, 90% dos casos de câncer de mama não têm origem hereditária.

Além da genética e do histórico familiar, são considerados fatores de risco para o câncer de mama, o envelhecimento, reposição hormonal, menopausa tardia, gravidez a partir dos 35 anos, uso de anticoncepcional oral, sedentarismo, obesidade e ingestão de álcool. No Brasil, a média de idade das mulheres com a doença é de 53 anos.

No Brasil, o câncer de mama é o segundo mais incidente em mulheres. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), em cada ano do triênio 2023-2025, devem surgir aproximadamente 74 mil novos casos da doença, que deverá causar cerca de 18 mil mortes. O diagnóstico precoce é a melhor forma de prevenção, uma vez que aumenta as possibilidades de tratamento com maiores taxas de sucesso.