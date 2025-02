ASSISTIR AO VIVO Stade Briochin x Nice na TV ou online COPA DA FRANÇA, HOJE (05/02), PALPITE E ESCALAÇÕES

Por MRNews



Campeonato francês ao vivo na TV:. o jogo entre o Stade Briochin x Nice pela COPA DA FRANÇA, acontece HOJE (05/02) às 17h45 hs. O mandante desta partida será o Stade , que buscar os três pontos em seus domínios.

A partida DA COPA DA FRANÇA terá transmissão para o Brasil pelo grupo Disney, STAR Plus e ESPN BRASIL. Na FRança, pasmem, a NETFLIX é detentora dos direitos, mas apenas para o mercado local daquele país.

Stade Briochin x Nice – Prévia da Copa da França: Horários, Análise e Escalações

Neste domingo, 5 de fevereiro de 2025, às 19h45 (horário do Reino Unido), o confronto decisivo da Copa da França entre Stade Briochin e Nice promete agitar os palcos do futebol francês. Convertendo para o horário local em França (CET, UTC+1), a partida terá início às 20h45, e para os torcedores brasileiros, no horário de Brasília (BRT, UTC–3), o jogo começará às 17h45. Este embate, válido pela fase de oitavas de final da competição, pode definir qual dos dois clubes avançará para as quartas e se aproximará ainda mais do sonho de conquistar um título nacional.

Contexto e Importância do Confronto

O Nice, um dos clubes mais tradicionais da Ligue 1, chega à disputa como grande favorito. Apesar de resultados recentes que não têm sido totalmente convincentes – com uma performance abaixo do esperado na fase de grupos da Europa League, onde a equipe sofreu para superar adversários e teve dificuldades para converter oportunidades –, os azul-granas demonstraram qualidade em momentos decisivos na Copa da França. Em partidas anteriores, inclusive, Nice precisou recorrer a pênaltis para vencer o US Corte, após jogar uma hora com 10 homens, e conseguiu uma vitória apertada por 1 a 0 contra o Bastia. A equipe, que teve sua última vitória convincente no torneio ao eliminar o Le Havre, tem o objetivo de avançar com tranquilidade e manter viva a tradição de conquistas em competições nacionais.

Por outro lado, o Stade Briochin, atualmente disputando a quarta divisão francesa, vem surpreendendo na Copa da França. O clube tem se mostrado difícil de ser batido em casa, especialmente no Stade Fred-Aubert, onde ostenta uma campanha impressionante. Após eliminar equipes de divisões superiores nas fases iniciais – inclusive, surpreendendo ao derrubar o Le Havre por meio de um gol solitário de Stan Janno – os “pepineros” buscam dar o próximo passo e desafiar um adversário tradicional como o Nice. Mesmo com um histórico de desvantagem nos confrontos diretos, a equipe tem se mantido invicta em sua recente trajetória na competição, chegando com uma sequência de resultados positivos que tem surpreendido a todos.

Análise das Equipes e Prováveis Escalações

Nice

O técnico Franck Haise deverá alinhar um time com experiência e qualidade. Mesmo que haja alguma rotação devido aos compromissos europeus, os titulares devem ser mantidos para garantir a superioridade técnica. A equipe conta com jogadores habilidosos no setor ofensivo e uma defesa sólida, que tem registrado poucos gols sofridos em jogos recentes.

Possível escalação do Nice:

Goleiro: Maxime Dupe

Maxime Dupe Defensores: Mendy, Ndayishimiye, Abdelmonem, Bard

Mendy, Ndayishimiye, Abdelmonem, Bard Meio-campistas: Boudaoui, Bouanani, Camara

Boudaoui, Bouanani, Camara Atacantes: Cho, Moukoko, Guessand

Stade Briochin

Sob o comando de Guillaume Allanou, o Stade Briochin deve optar por uma postura defensiva para tentar surpreender o Nice nos contra-ataques. A equipe tem um histórico recente de estabilidade, estando invicta em seus últimos 10 jogos, o que demonstra confiança e organização. Contudo, a inferioridade técnica em comparação com os grandes clubes pode pesar.

Possível escalação do Stade Briochin:

Goleiro: L’Hostis

L’Hostis Defensores: Le Marer, Angoua, Kerbrat, Boudin

Le Marer, Angoua, Kerbrat, Boudin Meio-campistas: Diakite; Gomis-Maillard, Beghin, Zakharyan

Diakite; Gomis-Maillard, Beghin, Zakharyan Atacantes: Achahbar, Konan

Previsão e Prognóstico

A expectativa é de que o Nice, com sua superioridade técnica e experiência em grandes competições, consiga impor seu ritmo e dominar o jogo. O Stade Briochin, embora esteja em excelente forma na Copa da França, terá dificuldades para conter o poder ofensivo dos azul-granas. Assim, a previsão é de uma vitória do Nice por 2 a 1 ou 3 a 1, com os visitantes garantindo uma passagem confortável para as quartas de final da competição.

Horários e Transmissão

Horário no Reino Unido (horário oficial): 19h45

19h45 Horário local em França (CET): 20h45

20h45 Horário de Brasília (BRT): 17h45

A partida será transmitida pelas plataformas oficiais dos canais de esportes contratados, permitindo que fãs do mundo todo acompanhem este duelo surpreendente ao vivo.

Este embate entre um gigante da Ligue 1 e um adversário emergente promete ser um espetáculo imperdível para os amantes do futebol e um marco na história da Copa da França 2025.