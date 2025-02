Manchester United x Crystal Palace: Prévia, escalações e previsão do confronto

O Manchester United recebe o Crystal Palace no próximo domingo (02/02), às 11h (horário de Brasília), em Old Trafford, pela 24ª rodada da Premier League. Os Red Devils buscam sua quarta vitória consecutiva em todas as competições, enquanto os Eagles tentam se recuperar de uma derrota para o Brentford na última rodada segundo https://sentoseagora.com.br

Momento das equipes

Manchester United

A equipe de Rubén Amorim vem apresentando uma melhora recente, apesar da campanha irregular na Premier League. Na última rodada, o United venceu o Fulham fora de casa com um gol de Lisandro Martínez e, na quinta-feira, derrotou o FCSB pela Europa League, garantindo a classificação direta para as oitavas de final da competição.

Mesmo com essa recuperação, os Red Devils ainda ocupam a 12ª posição na tabela, com 29 pontos, estando 12 pontos atrás do Newcastle, que fecha a zona de classificação para competições europeias. Assim, a conquista do título da Europa League pode ser a melhor chance de garantir uma vaga na próxima Champions League.

Últimos jogos do United na Premier League:

❌ 1-2 vs. Aston Villa

➖ 2-2 vs. Burnley

✅ 2-1 vs. Brighton

❌ 1-2 vs. Tottenham

✅ 1-0 vs. Fulham

Crystal Palace

O time de Oliver Glasner iniciou a temporada com o objetivo de brigar por competições europeias, mas teve um começo instável. No entanto, antes da derrota para o Brentford na última rodada, o Crystal Palace vinha de uma sequência de seis jogos invicto na Premier League e na FA Cup.

A equipe londrina conta com um ataque inspirado, especialmente com Jean-Philippe Mateta, que marcou quatro gols nos últimos quatro jogos da Premier League. Além disso, os Eagles possuem a melhor defesa como visitante na competição, sofrendo apenas 11 gols fora de casa até o momento.

Últimos jogos do Crystal Palace na Premier League:

➖ 2-2 vs. Sheffield United

✅ 2-0 vs. Luton Town

✅ 1-0 vs. Everton

✅ 3-1 vs. Bournemouth

❌ 1-2 vs. Brentford

Notícias das equipes e prováveis escalações

Manchester United

O United tem boas notícias com o retorno de Luke Shaw aos treinos, mas o lateral-esquerdo ainda não deve estar disponível. Jonny Evans segue fora devido a um problema físico, enquanto Mason Mount continua sendo desfalque de longa data.

No meio-campo, Kobbie Mainoo teve boa atuação contra o FCSB e deve ganhar nova chance, ao lado de Bruno Fernandes e Manuel Ugarte.

Provável escalação do Manchester United:

Onana; De Ligt, Maguire, Martínez; Dalot, Ugarte, Fernandes, Mazraoui; Diallo, Mainoo; Zirkzee.

Crystal Palace

O Palace sofreu uma perda importante na defesa com a lesão de Chadi Riad, que não joga mais nesta temporada. Além disso, Trevor Chalobah retornou ao Chelsea, reduzindo ainda mais as opções defensivas de Glasner.

Por outro lado, Adam Wharton está próximo de voltar após um longo tempo fora, mas sua presença ainda não é certa para este confronto.

Provável escalação do Crystal Palace:

Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Hughes, Lerma, Mitchell; Esse, Eze; Mateta.

Previsão e palpite

O Manchester United tenta manter o bom momento e aproveitar o fator casa, mas enfrenta um adversário difícil, com uma defesa sólida fora de casa e um ataque eficiente.

O Crystal Palace já surpreendeu o United em Old Trafford na temporada passada e pode novamente complicar a vida dos Red Devils. Dessa forma, um empate parece ser um resultado provável.

Palpite: Manchester United 1-1 Crystal Palace

Acompanhe mais previsões e análises da Premier League!