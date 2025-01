Figueirense x Hercílio Luz ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS CATARINENSE 2025, HOJE (18/01)

A partida entre Figueirense x Hercílio Luz acontece HOJE (18/01) as 19hs . O mandante da partida é o primeiro time do confronto que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato Catarinense de 2025.

Figueirense x Hercílio Luz : Onde Assistir ao Vivo, Horário e Escalações do Jogo pelo Campeonato Catarinense

O Hercílio Luz começa sua trajetória no Campeonato Catarinense 2025 neste sábado, enfrentando o Figueirense às 19h, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Esse jogo é marcado como a estreia oficial do time, já que o confronto da primeira rodada, contra o Criciúma, foi adiado para fevereiro. O time de Tubarão tem se preparado para a competição com uma série de jogos-treino, incluindo uma vitória sobre o sub-20 do Grêmio e derrotas para Barra e Caravaggio, além de um empate contra o Brusque.

No Campeonato Catarinense de 2024, o Hercílio Luz teve um bom desempenho na primeira fase, ficando em 8º lugar e avançando para o mata-mata. No entanto, foi eliminado pelo Criciúma nas quartas de final, depois de partidas disputadas. O time conta com a experiência do técnico William Araújo, que tem buscado reforçar o elenco para a nova temporada, com destaque para a chegada do zagueiro Thawan, de 28 anos, um jogador que promete fortalecer a defesa da equipe.

Historicamente, o Hercílio Luz tem se mostrado sólido nas estreias do estadual, com um bom retrospecto em suas partidas iniciais. Desde 2008, o time somou 14 vitórias, sete empates e apenas quatro derrotas em 25 estreias no Campeonato Catarinense. Nos últimos anos, o time tem mostrado competitividade, com vitórias importantes contra adversários difíceis, como o Marcílio Dias em 2023 e Juventus em 2022.

Neste 2025, o Hercílio Luz espera manter esse bom retrospecto, com a promessa de buscar uma boa colocação no campeonato e superar o desempenho da temporada passada. A expectativa é de que o time mostre força na competição e dê trabalho aos grandes clubes de Santa Catarina.

Onde assistir o campeonato Catarinense