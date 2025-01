Oposição quer reapresentar pedido para instalação da CPI do Padre Zé na ALPB

Foto: Divulgação. Laerte Cerqueira

O deputado George Moraes (União), líder da oposição do governo João Azevêdo (PSB) na Assembleia Legislativa, disse ao Conversa Política, nesta sexta-feira (17), que o grupo avalia reapresentar o pedido de instalação da CPI do Padre Zé.

O plano foi retomado após uma nova denúncia do Gaeco do Ministério Público da Paraíba, que envolve dois auxiliares do governador: Pollyanna Dutra (PSB), secretária de Desenvolvimento Humano; e Tibério Limeira (PSB), atual secretário de Administração; e Pollyanna Dutra (PSB).

Segundo George Moraes, a oposição pretende trabalhar em duas frentes. Uma delas é tentar instalar novamente a CPI. O deputado Wallber Virgolino (PL), inclusive, já estaria em busca de juntar as assinaturas necessárias.

A outra frente é com uma definição da Justiça sobre um mandado de segurança pendente de julgamento no gabinete do desembargador Leandro dos Santos, do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB). A expectativa é que, com a nova denúncia, ele seja analisado antes do retorno do recesso, no início de fevereiro.

“(vamos) aguardar o julgamento do mandado de segurança que questiona o arquivamento, ainda pendente de julgamento pelo TJPB. E, diante dos fatos novos, buscar uma nova investigação”, explicou George.

Na avaliação do oposicionista, a denúncia reforça o posicionamento da bancada de oposição ao governo do Estado na Assembleia Legislativa, que desde 2023 busca instalar a CPI do Hospital Padre Zé no intuito de colaborar com as investigações, em busca de descobrir a verdade e punir os responsáveis de desvios na ordem de R$ 140 milhões.