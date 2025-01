Instituto Cândida Vargas oferece orientações sobre alimentação saudável para gestantes e mães

O Setor de Nutrição do Instituto Cândida Vargas (ICV), unidade da Prefeitura de João Pessoa, orienta sobre alimentação saudável e hidratação para gestantes e mães no período do puerpério, com foco nos cuidados necessários durante o verão. Com as altas temperaturas, as recomendações visam garantir mais saúde e bem-estar para as mães e seus bebês, evitando complicações como desidratação, cansaço excessivo e outros desconfortos comuns nessa estação.

De acordo com a coordenadora do setor, a nutricionista Madeline Azevedo, a alimentação durante o verão deve priorizar alimentos frescos e leves, como frutas, verduras e líquidos saudáveis, como água, sucos naturais e água de coco. “Nosso objetivo é ajudar as gestantes e mães a adotarem hábitos alimentares que proporcionem conforto e saúde para elas e para os bebês. Durante o verão, o cuidado redobrado com a hidratação e a ingestão de alimentos leves é essencial para evitar complicações comuns nesse período tão especial”, explicou.

Manter uma dieta equilibrada e variada é fundamental para o desenvolvimento do bebê e para a saúde da mãe. A profissional orienta que a alimentação inclua alimentos ricos em fibras, ácido fólico, vitaminas B6 e B12, cálcio, ferro, zinco, potássio e iodo, essenciais para garantir o ganho de peso adequado do bebê e evitar problemas como constipação, infecções urinárias, inchaço e desidratação. Além disso, a hidratação adequada auxilia na produção de líquido amniótico e leite materno, regula a temperatura corporal e proporciona mais disposição.

As orientações também alertam sobre os riscos de consumir alimentos gordurosos e pesados durante o verão, que podem causar aumento da temperatura corporal, mal-estar, azia e indigestão. No ICV, cada paciente recebe um acompanhamento personalizado, com orientações adaptadas às suas necessidades nutricionais e preferências, garantindo mais saúde e conforto durante a gestação e o puerpério.

Daniela dos Santos, uma mãe atendida pela unidade de saúde, elogiou o serviço prestado. “No Instituto Cândida Vargas, estão sendo oferecidas frutas tropicais no café da manhã e nos lanches entre as principais refeições, como o melão, rico em magnésio, entre outras frutas. Acho de uma grande importância, pois enriquece a nossa alimentação com vitaminas, mantendo uma dieta balanceada e rica em nutrientes, como vitaminas e proteínas”, afirmou.