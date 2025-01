Santos x Mirassol – ASSISTIR AO VIVO, PALPITES, ESCALAÇÕES Paulistão 2025, HOJE (16/01)

O jogo entre Santos x Mirassol acontece HOJE (16/01) às 21h30 hs. O mandante da partida é Santos que busca a vitória em seus domínios. O jogo é válido pelo Campeonato Paulista de 2025, também conhecido como Paulistão 2025, segundo informações da página saobernardofc.com.br

O Campeonato Paulista, conhecido como Paulistão, é reconhecido como um dos estaduais mais tradicionais e competitivos do Brasil. Com uma rica história e uma base sólida de clubes de renome, como Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, o torneio atrai a atenção de milhões de torcedores em todo o país.

Santos x Mirassol: Onde assistir, horário e prováveis escalações

A estreia do Santos e do Mirassol no Campeonato Paulista de 2025 acontecerá nesta quinta-feira, 16 de janeiro, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Vila Viva Sorte, em Santos. A partida, que marca o início da jornada das duas equipes no estadual, será transmitida ao vivo pela CazéTV no YouTube.

Sob o comando do técnico português Pedro Caixinha, o Santos busca uma temporada de recuperação e sucesso no Paulistão, contando com quatro novos reforços que podem estrear nesse confronto: Luisão, Zé Ivaldo, Leo Godoy e Thaciano. Com a missão de conquistar o título estadual, o time paulista entra em campo com um elenco renovado e motivado.

O Mirassol, que alcançou a histórica conquista do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, também chega com reforços de peso. Entre eles, o zagueiro David Braz e o lateral-esquerdo Reinaldo são esperados para fortalecer a equipe e fazer uma boa campanha no estadual.

Ficha Técnica:

Data e horário : Quinta-feira, 16 de janeiro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília)

: Quinta-feira, 16 de janeiro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília) Local : Vila Viva Sorte, em Santos

: Vila Viva Sorte, em Santos Onde assistir: CazéTV (YouTube)

Prováveis Escalações:

Santos: Brazão; JP Chermont, João Basso (Gil), Luan Peres, Escobar; João Schmidt, Hyan, Diego Pituca; Soteldo, Guilherme, Wendel Silva.

Mirassol: Alex Muralha; Daniel Borges, Alan Empereur, David Braz, Reinaldo; Roni, Neto Moura, Danielzinho, Chico Kim, Gabriel Santana, Yuri Castilho (Léo Gamalho).

Com o jogo prometendo boas disputas e o desejo de ambos os times em começar o campeonato com o pé direito, a expectativa é de um grande espetáculo para os torcedores.

Paulistão 2025: Onde assistir aos jogos hoje? Confira todas as transmissões disponíveis

O Campeonato Paulista de 2025 será transmitido em diversas plataformas, proporcionando ao público múltiplas opções para acompanhar o torneio. Entre os destaques estão transmissões na TV aberta pela Record, na TV fechada pela TNT, além de plataformas digitais como CazéTV (YouTube) e HBO Max.

Além disso, o pacote exclusivo Paulistão+ estará disponível no UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV, oferecendo 91 das 104 partidas, incluindo todas as fases eliminatórias. A competição, que começou em 15 de janeiro e vai até 27 de março, contará com jogos emocionantes, disputados por 16 equipes.

O Palmeiras, atual tricampeão, busca o feito histórico de conquistar o tetracampeonato consecutivo na era profissional. Já os demais clubes prometem acirrar a disputa, buscando destaque no torneio.

Agenda de transmissões

Quarta-feira, 15 de janeiro 18h30: Novorizontino x Ponte Preta – UOL Play, Nosso Futebol, Zapping TV 19h30: Guarani x Botafogo – TNT, HBO Max, UOL Play, Nosso Futebol, Zapping TV 21h35: Palmeiras x Portuguesa – Record, CazéTV, UOL Play, Nosso Futebol, Zapping TV

Quinta-feira, 16 de janeiro 18h30: Água Santa x São Bernardo – UOL Play, Nosso Futebol, Zapping TV 19h30: RB Bragantino x Corinthians – TNT, HBO Max 21h30: Santos x Mirassol – CazéTV, UOL Play, Nosso Futebol, Zapping TV



Com uma cobertura abrangente, o Paulistão 2025 reafirma seu protagonismo no cenário esportivo nacional, garantindo que os fãs de futebol não percam nenhum detalhe da competição.