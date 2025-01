Estudante que tirou 980 na redação do Enem se dedicou a treinar textos e questões

Foto: Paulo Porto/Arquivo pessoal.

Escrever uma redação por semana e também resolver pelo menos 45 questões por dia. Essa foi a estratégia usada pelo estudante Paulo Porto, de 17 anos, para se dar bem o Enem 2024, no qual tirou 980 pontos na prova de produção textual.

Quando o adolescente viu o resultado, sentiu que todo o esforço ao longo de três anos valeu a pena.

“Senti uma alegria imensa e chamei minha mãe para comemorar comigo. Foi uma emoção única, pois ali eu percebi que toda a minha dedicação havia sido recompensada. Eu esperava uma ótima nota, pois confiava no meu trabalho. Mas, mesmo assim, não deixei de ficar surpreendido pelo resultado”, contou.

O caminho para construir um bom texto foi longo e precisou de muita dedicação e disciplina.

“Foquei em treinar para realizar a redação no menor tempo possível, para poder resolver todas as questões da prova de humanas e linguagens”, destacou.

Enquanto estava focado em tirar uma boa nota em redação, para aumentar a média do exame como um todo, o jovem também se empenhou nas outras áreas da prova.

“Não deixei de estudar para as outras áreas, já que, realizava, no mínimo, 20 questões de humanas e linguagens por dia e, para a prova de natureza, alternava os estudos entre biologia, física e química. Foi muito importante realizar as provas antigas do Enem e estar sempre resolvendo questões e simulados, para me habituar com o estilo da prova”, explicou.

Além de tudo isso, outro elemento foi fundamental na preparação de Paulo.

“Sem dúvidas, o mais importante para a minha preparação foi ter uma grande rede de apoio dos meus pais, minha namorada e meus amigos. E não ter deixado de praticar esportes, já que as partes emocional e física são essenciais no dia do Enem”, reforçou.

Agora, o paraibano espera pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para tentar a aprovação no curso de Ciência da Computação, na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).