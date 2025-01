Coleção das Sereias da Penha é destaque no 39º Salão do Artesanato Paraibano

Quem visitar a 39ª edição do Salão do Artesanato Paraibano, no estacionamento do Hotel Tambaú, em João Pessoa, vai poder conhecer de perto o trabalho das artesãs que integram o projeto Sereias da Penha. O evento fica aberto ao público até o dia 2 de fevereiro, das 16h às 22h, todos os dias da semana.

Com apoio da Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), as artesãs do Sereias da Penha transformam escamas de peixe e conchas em obras de arte, como luminárias, quadros, brincos, colares, peças de roupa, anéis e uma variedade de produtos.

Além do mercado regional, esse trabalho também conta com reconhecimento em nível nacional, a exemplo do maior evento de moda do Brasil, o São Paulo Fashion Week.

De acordo com Aline Gouveia, que integra o grupo de artesãs, o Salão do Artesanato Paraibano é uma grande vitrine e poder expor o trabalho das Sereias da Penha num evento como esse é uma oportunidade ímpar. Ela disse que, além das peças já conhecidas do público, o grupo está comercializando biojoias, que têm como principal material o crochê no fio de cobre.

“Estamos com novas coleções de colares e agora com difusores de vareta, luminárias e brincos. Aproveito para agradecer o apoio da Sedurb, que hoje o Sereias da Penha conta com o ‘trailer loja’ para ampliar as vendas e levar os produtos aos mais diversos públicos”, revelou Aline Gouveia.

Serviço – As Sereias da Penha têm a sede localizada em um anexo do Restaurante Muxima, na Praia da Penha. Lá, elas recebem turistas de vários lugares do Brasil e do mundo. Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas pelo telefone: (83) 99626-0960 ou pelo Instagram do grupo de artesãs: @sereiasdapenha.