Clube do Choro é a atração do Sabadinho Bom deste final de semana

10/01/2025 |

07:30 |

25

Pessoenses e turistas podem curtir o Clube do Choro na programação do ‘Sabadinho Bom’, deste sábado (11), a partir das 12h30, na Praça Rio Branco, no Centro Histórico da Capital. A iniciativa é da Prefeitura de João Pessoa, por meio de sua Fundação Cultural (Funjope). O evento, realizado há três anos, já ganhou espaço na programação cultural da cidade com o melhor do samba e do chorinho.

Nicinha, diretora e membro do Clube do Choro, convida a todos para a apresentação de sábado. “Nossa expectativa é fazer um trabalho bonito e bem prazeroso, como sempre fazemos em nossas apresentações no Sabadinho Bom. Digna do choro da Paraíba, porque amamos o chorinho”, disse ela animada, do alto dos seus 89 anos.

O Clube do Choro completou um ano da nova formação e traz na bagagem um repertório com clássicos da Música Popular Brasileira. O grupo, atualmente, é formado por Nicinha – vocal e afoxé; Barroso – vocal; Lucas – cavaquinho; Gil – violão 6 cordas; Pedrinho – trombone; Ramalho – surdo e Evaristo – pandeiro.

O Sabadinho Bom é um projeto cultural da Prefeitura Municipal de João Pessoa e consolidou-se como um espaço para a divulgação e valorização da cultural musical local para músicos consolidados e para as novas gerações. O projeto é aberto ao público com apresentações musicais de samba e chorinho todas as tardes de sábado, a partir das 12h30, na Praça Rio Branco, no Centro Histórico da Capital.