Equipamentos culturais da Prefeitura do Rio têm programação especial de férias

Por MRNews



* Férias no MAR: Atividade Educativa – Roleta do Funk

(Sábado e domingo – 25 e 26/01, às 15h30. Grátis. Livre)

A atividade propõe um jogo a partir da musicalidade e da corporeidade. A brincadeira vai permitir que as gerações mais novas conheçam alguns subgêneros históricos do funk. O participante também poderá tentar descobrir, a partir da dedução, quais os hits dos anos 70, 80, 90 e atuais que estarão na roleta.

* Atividades Literárias: Ponto de Leitura – Verão na Biblioteca

(Terça-feira a sábado, das 11h às 17h. Até 31/01. Grátis. Livre)

Neste mês de janeiro, a Biblioteca do MAR através do programa mensal Ponto de Leitura, terá como tema “Férias na Biblioteca”. Será um espaço lúdico e dinâmico com elementos atrativos para toda família.

:: Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro | Rua José Higino 115, Tijuca

* Rio Dance Lab Intensivo de férias

(Segunda-feira e domingo, das 9h30 às 21h30. Até 12/01. 12+ | Confira valores em @riodancelab)

Evento idealizado e dirigido por Rodrigo Soninho. É voltado para dançarinos amadores, jovens ou adultos, interessados em estudar a Cultura das Danças Urbanas, seja apenas por apreciação ou para integrar o cenário profissional de street dance. O evento acontece no formato presencial, com aulas de diferentes modalidades, incluindo hip-hop, popping, coreografia, jazz funk e heels. O line up é composto por profissionais renomados no cenário nacional e experiência internacional, como Arielle Macedo, Romulo Vlad e Jaqueline Monteiro.

:: Areninha Cultural Renato Russo | Parque Poeta Manuel Bandeira s/nº, Cocotá/Ilha do Governador

* EcoFeira Ilha – Especial Férias

( 18/01, das 11h às 19h. Grátis. Livre)

O evento vai oferecer atrações trabalhando os conceitos de sustentabilidade e criatividade, com a participação especial do Circo do Patatá.

:: Arena Cultural Dicró | Parque Ary Barroso: Entrada pela Rua Flora Lôbo s/nº, Penha Circular

* Férias na Dicró

Terça a sexta-feira, às 14h. De 21 a 31/01. Grátis. Livre.

Programação para as crianças curtirem as férias com brincadeiras, contação de histórias, música, dança, oficina de plantio, jogos e muito mais.

:: Biblioteca Annita Porto Martins | Rua Sampaio Viana 357, Rio Comprido

* Clube de Leitura de Férias

(Sexta-feira – 31/01, às 10h. Grátis. 18+)

Encontro especial do Clube de Leitura, reunindo três escritores convidados: Elon F. Lima, Ana Cristina Moura e Karina Barbosa, com a mediação da Bibliotecária Jocilene Bicas

:: Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro (MHC) | Estrada Santa Marinha s/nº, Gávea

* Colônia de Férias do CEPL – Coletivo de Educação Popular e Libertária

(De 21 a 23/01, terça a quinta-feira, às 13h. Grátis. 6 a 14 anos)

Atividade focada em resgatar brincadeiras tradicionais e também promover Educação Popular de base ambiental e comunitária.

Dia 21: Museu brincante (amarelinha, cobra cega, pula corda, pedra papel e tesoura) e pintura artística

Dia 22: Árvore Palavreira e Oficina de Percussão

Dia 23: Escrita Criativa/Slam e Oficina de Peteca

* Férias no Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro (MHC)

(Dias 16 e 17/01, quinta e sexta, às 10h. Grátis. Livre.)

Atividades diversificadas, como Museu Brincante, Pintura Artística, Árvore Ancestral.

* Escrita Criativa/Slam, Oficina de Percussão e outras brincadeiras (Dias 23 e 24/01, quinta e sexta-feira, às 10h. Grátis. Livre)

* Areninha Cultural Terra | Rua Marcos de Macedo s/nº, Guadalupe

– Colônia de Férias

(Terça-feira a sábado, às 13h. De 28/01 a 1°/02 . Grátis. Livre)

O Balaio Cultural realiza um período de atividades formativas livres e recreativas voltadas para o público infantojuvenil.

:: Museu da História e da Cultura Afro Brasileira (Muhcab) | Rua Pedro Ernesto, 80 – Gamboa

Todas as atividades do Muhcab estão sujeitas à disponibilidade de vagas. As inscrições podem ser realizadas presencialmente de terça a domingo, sempre entre 12h e 13h.

* Por dentro do MUHCAB – Visita aos espaços expositivos do museu, mostrando detalhes e curiosidades que nem sempre são percebidos pelo público.

(28/01, terça-feira, das 13h30 às 14h. Grátis. 6+).

* Contação de Histórias

(28/01, terça-feira, das 14h às 15h . Grátis. 6+)

* Oficina Artes Plurais – Utilização de diferentes linguagens artísticas, como dança, pintura, desenho e escultura, entre outras. As crianças serão convidadas a produzir diferentes produtos, a partir das reflexões construídas por meio do acervo do Muhcab.

(28/01, terça-feira, das 15h às 16h . Grátis. 6+)

* Cine Kekerê – Exibição de curtas e médias-metragens infantojuvenis afrorreferenciados

(28/01, terça-feira, das 16h às 17h . Grátis. 6+)

* Contação de Histórias

(29/01, quarta-feira, das 13h30 às 14h. Grátis. 6+)

* Oficina Artes Plurais

(29/01, quarta-feira, das 14h às 15h. Grátis. 6+)

* Jogos e brincadeiras africanas

(29/01, quarta-feira, das 15h às 16h. Grátis. 6+)

* Oficina de Percussão

(29/01, quarta-feira, das 16h às 17h. Grátis. 6+)

* Oficina Artes Plurais

(30/01, quinta-feira, das 13h30 às 14h. Grátis. 6+)

* Contação de Histórias

(30/01, quinta-feira, das 14h às 15h. Grátis. 6+)

* Cozinha Comigo! – Conversa sobre diferentes alimentos e criação culinária coletiva.

(30/01, quinta-feira, das 15h às 16h. Grátis. 6+)

* Cine Kekerê

(30/01, quinta-feira, das 16h às 17h. Grátis. 6+)

* Contação de Histórias

(31/01, sexta-feira, das 13h30 às 14h. Grátis. 6+)

* Oficina Artes Plurais

(31/01, sexta-feira, das 14h às 15h. Grátis. 6+)

* Jogos e Brincadeiras Africanas

(31/01, sexta-feira, das 15h às 16h. Grátis. 6+)

* Oficina de Percussão

(31/01, sexta-feira, das 16h às 17h. Grátis. 6+)

* Por Dentro do Muhcab

(1º/02, sábado, das 13h30 às 14h. Grátis. 6+)

* Contação de Histórias

(1º/02, sábado, das 14h às 15h. Grátis. 6+)

* Oficina Artes Plurais

(1º/02, sábado, das 15h às 16h. Grátis. 6+)

* Cine Kekerê

(1º/02, sábado, das 16h às 17h. Grátis. 6+)

* Contação de Histórias

(02/02, domingo, das 13h30 às 14h. Grátis. 6+)

* No Toque de Kalunga – Performance musical realizada pelas crianças, a partir de oficinas de dança e percussão da semana

(02/02, domingo, das 14h às 15h. Grátis. 6+)

* Ativação Omi-Caminho das Águas – Reflexão sobre os múltiplos usos da água e seus significados para os diferentes povos, culminando em uma celebração às águas com banho de mangueira no pátio do museu.

(02/02, domingo, das 15h às 16h. Grátis. 6+