Secretaria de Saúde inscreve até o dia 13 de janeiro para residências multiprofissional e médica

A Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS-JP) segue, até o próximo dia 13, com inscrições abertas para vagas remanescentes do processo seletivo do Programa de Residência Médica (PRM) em neonatologia e do curso de pós-graduação em Residência Multiprofissional em Atenção Básica: Saúde da Família e Comunidade (RMSFC), com vagas remanescentes destinadas aos candidatos com graduação em fonoaudiologia.

“As residências médicas e multiprofissional são consideradas o padrão ouro na formação profissional na área da saúde. Esse período proporciona uma especialização teórico-prática de excelência, conferindo um importante diferencial para o desenvolvimento e atuação do profissional”, destacou o secretário municipal de Saúde, Luis Ferreira.

A Residência Médica em Neonatologia dispõe de duas vagas e constitui na modalidade de ensino de pós-graduação, sob a forma de curso de especialização, destinada a médicos formados em instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC) e médicos estrangeiros que preencham os requisitos exigidos pelo edital e na Legislação Brasileira, com diploma devidamente revalidado. O curso terá duração de 24 meses, sendo a carga horária total de 5.760 horas, respeitando-se 60 horas semanais. Serão atividades teóricas, teórico-práticas e práticas, com início previsto para 1º de março de 2025.

Já a Residência Multiprofissional em Atenção Básica: Saúde da Família e Comunidade possui três vagas remanescentes para a área de Fonoaudiologia, constituindo na modalidade de pós-graduação lato sensu, em regime de tempo integral e dedicação exclusiva, caracterizando-se como educação para o trabalho, por meio da aprendizagem em serviço, no âmbito do Sistema Municipal de Saúde de João Pessoa, sob orientação de profissionais com qualificação técnica e compromisso ético, na forma da Resolução nº 2 de 13 de abril de 2012 da CNRMS.

O curso também terá duração de 24 meses, com carga horária total de 5.760 horas e respeitando-se 60 horas semanais. Serão desenvolvidas atividades teóricas, teórico-práticas e práticas, que estão com data prevista para início em 1º de março de 2025.

Mais informações – Todas as informações sobre inscrições, isenção, pré-requisitos e mais detalhes sobre o processo seletivo para Residência Médica em Neonatologia podem ser acessadas no link.

Já para informações a respeito da seleção de candidatos ao curso de pós-graduação em Residência Multiprofissional em Atenção Básica, basta acessar o link.