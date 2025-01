apenas o Sousa irá representar a Paraíba na fase de grupos do Nordestão

O Sousa, atual campeão paraibano, será o único representante da Paraíba na fase de grupos da Copa do Nordeste. O estado até poderia ter mais dois representantes, mas Botafogo-PB e Treze, que disputaram a fase preliminar do torneio, acabaram sendo eliminados na segunda fase para Moto Club e Ferroviário, respectivamente.

Sousa bateu o Cruzeiro na primeira fase da Copa do Brasil. Mateus Portela

Por ser o atual campeão do Campeonato Paraibano, o Sousa era o único time da Paraíba com vaga já garantida no Nordestão. Após as classificações de Belo e Galo na primeira fase da pré-Copa do Nordeste, a expectativa era grande do estado voltar a ter três representantes na competição, algo visto apenas uma única vez na história, em 2021, quando o próprio Sousa, o Campinense e o Botafogo-PB disputaram o torneio.

Participações da Paraíba na Copa do Nordeste desde 1994

1994: Botafogo-PB e Santa Cruz-PB

1995: não disputada

1996: não disputada

1997: Botafogo-PB e Santa Cruz-PB

1998: Botafogo-PB e Treze

1999: Botafogo-PB e Campinense

2000: Botafogo-PB e Treze

2001: Botafogo-PB e Treze

2002: Botafogo-PB e Treze

2003: Botafogo-PB e Treze

2004: não disputada

2005: não disputada

2006: não disputada

2007: não disputada

2008: não disputada

2009: não disputada

2010: Botafogo-PB e Treze

2011: não disputada

2012: não disputada

2013: Campinense e Sousa

2014: Botafogo-PB e Treze

2015: Botafogo-PB e Campinense

2016: Botafogo-PB e Campinense

2017: Botafogo-PB e Campinense

2018: Botafogo-PB e Treze

2019: Botafogo-PB

2020: Botafogo-PB

2021: Botafogo-PB e Treze

2022: Botafogo-PB, Campinense e Sousa

2023: Campinense

2024: Botafogo-PB e Treze

2025: Sousa

Diego Ceará comemora gol que deu a classificação ao Sousa sobre o Petrolina na Copa do Brasil. (Foto: Luciano Soares)

O Dinossauro conhecerá seu grupo no Nordestão e, consequentemente, seus adversários no próximo dia 14 de janeiro, em evento que acontecerá no Rio de Janeiro, às 19h.

