Acompanhado do presidente do TCE-PB, prefeito Cícero Lucena inspeciona obras do Parque Socioambiental do Roger

O prefeito Cícero Lucena inspecionou, na manhã desta quarta-feira (8), as obras do Parque Socioambiental do Roger. A visita aconteceu ao lado do presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Nominando Diniz, e do vice-prefeito Leo Bezerra. O projeto faz parte do programa João Pessoa Sustentável, que tem a parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O parque está sendo construído onde funcionava o antigo Lixão do Roger, que foi desativado há mais de 20 anos, durante a segunda gestão do prefeito Cícero Lucena. A primeira fase do projeto já está em fase final de conclusão e a segunda em andamento. O parque será dividido em seis grandes blocos, onde vai ter o bloco da cultura, esporte, a parte também da administração e da gestão ambiental. O investimento total é de R$ 50 milhões.

“Eu estou vivendo aqui um momento muito especial, porque eu participo dessa história desde o início, quando aqui antes viviam famílias que sobreviviam de forma desumana dentro do lixão do Roger. Deus nos permitiu, em 2003 retirar essas famílias, construir o seu condomínio aqui próximo e fechar esse lixão. Naquela oportunidade eu criei o Parque do Roger, e hoje, graças a Deus, depois de 20 anos, a gente está vendo esse sonho sendo realizado, transformando uma área degradada, uma área injusta, em um espaço de convivência para os moradores da nossa cidade, para quem também nos visita, um espaço que respeita o meio ambiente, que recompôs o meio ambiente de toda essa área, inclusive tendo a oportunidade de ter uma contribuição educativa”, destacou Cícero Lucena.

Quando assumiu interinamente a Prefeitura de João Pessoa, em julho de 2024, Nominando Diniz teve a oportunidade de vistoriar o andamento das obras do Parque Socioambiental do Roger. O presidente do Tribunal lembrou que desde que o lixão foi desativado, em 2003, o TCE-PB vem acompanhando de perto o espaço e celebrou a instalação do novo equipamento em uma área importante da cidade.

“Na oportunidade em que substituí o prefeito Cícero naquele período de julho aqui estive e vi que já era uma realidade quando todas as proteções para que o lixiviado não contaminasse mais o mangue já estavam sendo feitas. Agora, nessa visita, percebo que as estruturas estão bem divididas porque são várias etapas de construção. Esse espaço era chaga para Paraíba e para João Pessoa e hoje será um orgulho não só para o Roger, mas para toda cidade. João Pessoa é uma cidade em crescimento e merece espaços como esse. Parabéns a administração municipal”, avaliou Nominando Diniz.