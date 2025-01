Leo Bezerra destaca parceria entre os Poderes durante posse da nova Corte do TRT-13

O vice-prefeito de João Pessoa, Leo Bezerra, participou, na tarde desta terça-feira (7), da cerimônia de posse da nova Corte do Tribunal Regional do Trabalho – 13ª Região (TRT-13). A desembargadora Herminegilda Leite Machado assumiu a presidência do Tribunal, junto com a desembargadora Rita Leite Brito Rolim, que é a nova vice-presidente e corregedora.

A cerimônia de posse para o biênio 2025/2026 aconteceu no Centro de Cultura, Arte e Esporte do Sesc, no Centro da Capital. Na ocasião, o vice-prefeito destacou a parceria entre os Poderes Executivo e Judiciário, além do Legislativo, e enalteceu que, pela primeira vez na história, a Corte será comandada por duas mulheres na presidência.

“Só agradecer por todas as parcerias que são feitas com a Prefeitura de João Pessoa e agora chega duas grandes mulheres para continuar também essa parceria. E foi esse o recado que nós recebemos, que as portas da Prefeitura vão sempre estar abertas, as portas do Tribunal vão sempre estar abertas para melhorar a qualidade de vida da nossa população. E pode ter certeza que vamos continuar seguindo firmes e fortes, com a justiça do trabalho crescendo cada vez mais”, destacou Leo Bezerra.

O presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro Aloysio Corrêa da Veiga, ressaltou a importância dessa nova gestão para a justiça brasileira. “A história demonstra a predominância do homem, sobretudo no poder judiciário. A presença da mulher demonstra exatamente a força, o empoderamento e a participação na decisão dos problemas sociais do Brasil, que são sérios e precisam da presença feminina nesse cenário mais abrangente”, frisou.

A desembargadora Herminegilda Leite Machado afirmou que assumir a presidência do TRT-13 representa o ápice de sua carreira e ressaltou a representatividade feminina no Poder Judiciário. “Foram anos de luta, de estudo, de trabalho e que, na consequência natural, chegou e assumo com muito prazer. Somos a primeira dupla de presidente e vice-presidente mulheres. E já antecipo que nossa gestão será feita por muitas mulheres nos altos cargos, porque precisamos do olhar feminino na hora de julgar. Vamos prestar a melhor jurisdição possível e de forma célere, porque a instituição exige”, disse.

“Como eu venho de uma longa carreira e passei por várias cidades na primeira instância, toda essa experiência vai me dar um suporte para atuar na Corregedoria e também como vice-presidente. A expectativa é que a gente faça uma gestão de bastante diálogo e que traga muitas melhorias para nossa jurisdição”, afirmou a desembargadora Rita Leite Brito Rolim.