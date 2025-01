Cícero Lucena celebra momento de João Pessoa no Turismo e destaca ações da Prefeitura para impulsionar a cidade entre as principais do País no segmento

O prefeito Cícero Lucena comemorou o momento que vive a cidade de João Pessoa no tocante ao turismo, com ocupação máxima da rede hoteleira e o destino da Capital, cada vez mais, se consolidando entre os mais procurados do país, gerando mais emprego, renda e desenvolvimento. Nesta sexta-feira (3), durante início de agenda para entrega 100 ruas pavimentadas e asfaltadas, no Alto do Mateus, o gestor destacou a ação da Prefeitura para impulsionar a cidade, com destaque para a melhoria da infraestrutura e a organização de eventos culturais.

Nesse planejamento, João Pessoa se antecipou para os festejos de fim de ano – ainda em novembro a cidade ganhou uma iluminação natalina que embelezou os seus principais pontos turísticos. A programação de shows no Busto de Tamandaré foi um sucesso de público. “Acredito que foi o maior réveillon do Brasil proporcionalmente falando”, celebrou Cícero Lucena, destacando que o planejamento dessa estrutura foi pensada para já emendar a Capital em outro evento, o Forró Verão, que terá início neste sábado (4) e se estenderá até o fim de janeiro, criando um roteiro cultural e turístico.

“Em vez de quatro noites vão ser cinco, com boas atrações, para bater, sem dúvida nenhuma, o recorde do ano passado, consolidando esse festival de forró fora da época”, afirmou o prefeito que também já projetou as prévias carnavalescas e o Carnaval Multicultural na cidade, que prometem superar o ano passado em termos de público, atrações e organização.

“Vamos antecipar um pouco o Folia de Rua, que, com certeza, será bem maior do que foi o ano passado, já grandioso. E vamos manter aquele carnaval multicultural, apoiando as ala-ursas, os blocos dos bairros, bem como as escolas de samba, o Carnaval tradicional, ou seja, tendo tudo o que a gente procura fazer, cada vez melhor, mesmo tendo dado certo. Mas sempre se pode fazer um pouco mais – e é o que estamos fazendo”, garantiu o prefeito.

Ainda de acordo com o prefeito, o ambiente de parceria entre Prefeitura e Governo do Estado, com obras de mobilidade urbana em conjunto, a promoção de eventos esportivos e artísticos, mais a qualificação do setor de serviços e os incentivos fiscais para a ocupação do Centro Histórico completam o pacote de medidas do poder público para tornar João Pessoa atrativa para o turismo e uma experiência agradável entre os visitantes e moradores.

“Nós estamos cuidando de todos os aspectos. Nós estamos cuidando cada vez mais de, ao receber as pessoas, entregar aquilo que está sendo anunciado. Uma cidade limpa, uma cidade segura, em parceria com o Governo do Estado, uma cidade que a gastronomia é muito boa, rede hoteleira crescendo para acolher essas pessoas. Os passeios também sendo profissionalizados no receptivo turístico, o artesanato crescendo cada vez mais e também as atividades culturais que nós temos”, concluiu Cícero Lucena.