relembre cinco jogos históricos do Galo contra a Cobra Coral

O Treze encara neste sábado (4) o Santa Cruz em sua primeira partida em 2025. O jogo, inclusive, já é decisivo e vale vaga na 2ª fase da pré-Copa do Nordeste. Nas próximas linhas o Jornal da Paraíba vai relembrar cinco jogos históricos em que o Galo da Borborema levou a melhor contra a Cobra Coral para aumentar ainda mais a expectativa dos trezeanos para o duelo.

+ Confira a tabela da pré-Copa do Nordeste 2025

(Foto: Marlon Costa / Pernambuco Press)

Antes de relembrarmos essas cinco partidas históricas, vamos rememorar o início dessa rivalidade interestadual. O primeiro duelo entre Galo e Cobra Coral aconteceu em 1977, quando em amistoso entre os clubes, o Santa venceu o Treze pelo sonoro placar de 6×0. Os gols da partida foram marcados por Nunes (duas vezes), Fumanchu, Betinho, Carlos Alberto Barbosa e Wilson Carrasco.

Santa Cruz 2×2 Treze (Brasileirão Série B de 1989)

Apesar dos confrontos amistosos em anos anteriors, em 1989, quando ambos ainda disputavam o Brasileiro da Série B, o Treze conseguiu a classificação num mata-mata épico.

(Foto: Retalhos Históricos de Campina Grande)

Depois de empatarem em 0 a 0 no Amigão, a decisão acabou indo para o Arruda. E com dois gols do zagueiro Hermes, o Galo abriu 2 a 0 para surpresa dos torcedores tricolores. O Santa ainda foi buscar o empate, mas os gols marcados na casa do adversário acabaram classificando o Treze para a terceira fase da competição.

Santa Cruz 2×4 Treze (Copa do Brasil de 1999)

O sorteio da Copa do Brasil de 1999 colocou frente a frente Santa Cruz e Treze, mais uma vez no Colosso do Arruda, para se enfrentarem de olho em uma vaga na segunda fase do torneio. Toninho, com um golaço, abriu o placar para o Tricolor ainda no primeiro tempo. Ainda na etapa inicial, Valério, duas vezes, virou a partida para o Galo e colocou os paraibanos à frente no placar.

(Foto: Reprodução)

Já no segundo tempo, Zé Galego ampliou o marcador para o Treze, mas o Santa, com Biliu, diminuiria o placar e lançaria pressão em busca do empate. O balde de água fria veio aos 35 minutos da etapa final, quando Batista fez o quarto gol e classificou o Alvinegro para encarar o Corinthians na segunda fase, em duas partidas que também ficaram marcadas na história do time de Campina Grande.

Treze 2×1 Santa Cruz (Brasileirão Série C de 2012)

Já em 2012, após os dois equilibrados confrontos na Série D do ano seguinte, em que os times empataram por 3×3 em Campina Grande e 0x0 no Arruda, Treze e Santa Cruz voltaram a ficar frente a frente, desta vez pela Série C do Brasileirão, no Estádio Amigão.

(Foto: Leonardo Silva / Jornal da Paraíba)

Diante do seu torcedor e com uma rivalidade aflorada pelos embates decisivos dos anos anteriores, o Treze, que precisava da vitória para se afastar da zona de rebaixamento da Terceirona, se impôs desde os primeiros minutos e fez sua torcida explodir de felicidade com os gols de Assis e Vavá. Dênis Marques, para o Santa, descontou, mas não conseguiu impedir o triunfo galista.

Treze 1×0 Santa Cruz (Brasileirão Série C de 2013)

Na última rodada da Série C do Brasileirão de 2013 a tabela colocou o já classificado Santa Cruz cara a cara com o Treze, que precisava vencer no Estádio Presidente Vargas para avançar ao mata-mata do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro de 2014. O jogo foi truncado, com as duas equipes pecando na criação das jogadas, o que deixou a partida muito faltosa.

(Foto: Magnus Menezes / Jornal da Paraíba)

O empate sem gols seguia até os minutos finais, quando o atacante Giancarlo, de cabeça, fez no apagar das luzes o gol da vitória contra o Tricolor e, consequentemente, da classificação ao mata-mata da Terceirona.

Treze 2×0 Santa Cruz (Brasileirão Série C de 2019)

A última vitória do Galo contra o Tricolor do Arruda aconteceu na Série C de 2019. Vivendo à época um momento delicado na Terceirona, o Galo amargava uma sequência negativa e, por isso, foi para o jogo decidido a ficar com os três pontos.

(Foto: Ramon Smith / Treze)

Eduardo, no primeiro tempo, e Vanger, no segundo, fizeram os gols do triunfo galista naquela noite de chuva em Campina Grande. A partida marcou uma remontada histórica do Galo rumo à permanência na Série C naquela temporada, que viria a ser sacramentada na última rodada, após empate por 2 a 2 contra o Botafogo-PB, também em Campina Grande.

Leia mais notícias do esporte paraibano em jornaldaparaiba.com.br