João Pessoa tem Saúde e Educação como principais desafios para 2025

Um estudo anual que analisa a gestão municipal das principais cidades do Brasil apontou que as duas áreas com os maiores desafios para João Pessoa em 2025 são os setores da Saúde e Educação. A pesquisa, intitulada os “Desafios da Gestão Municipal” foi realizada por uma empresa especializada na consultoria de cenários prospectivos. Entre os pontos que precisam ser enfrentados, estão a redução da mortalidade infantil e um aumento no desempenho no IDEB.

O levantamento, feito pelo Macroplan, analisou 15 indicadores em quatro áreas-chave de João Pessoa, sendo elas: Educação, Saúde, Segurança e Saneamento/Sustentabilidade. Através do estudo, é possível visualizar os avanços e destacar os pontos que exigem a atenção da gestão municipal em 2025.

O estudo analisa a evolução de indicadores oficiais nestas áreas entre 2010 e 2023 nos 100 maiores municípios do país, aferindo o legado de várias administrações, e aponta os desafios colocados para os novos prefeitos eleitos ou reeleitos.

O desempenho global da gestão de cada cidade é avaliado por um índice sintético, composto por uma cesta de 15 indicadores de todas as áreas analisadas, o IDGM – Índice Desafios da Gestão Municipal. O IDGM varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor o desempenho do município.

No ranking geral João Pessoa ocupa a 65ª posição, com um IDGM de 0,577. Já no recorte regional do Nordeste, a capital da Paraíba ocupa a 6ª posição com a melhor avaliação entre as 20 cidades da região que compõem o estudo.

Em Segurança e Saneamento/Sustentabilidade, a pesquisa mostra um bom desempenho da gestão da capital paraibana.

Desafios de João Pessoa na Saúde

Os principais problemas da gestão municipal na área da Saúde em João Pessoa apontados pelo estudo são a taxa de mortalidade infantil e o baixo número de nascidos vivos com pré-natal adequado. De acordo com o estudo, a capital da Paraíba ocupa a 73ª posição no ranking da Saúde dos 100 maiores municípios do Brasil.

A pesquisa destaca, inclusive, que na Saúde a cidade caiu 37 posições em relação ao ano de 2010.

Para garantir o acesso adequado ao pré-natal e reduzir as taxas de mortalidade infantil, a Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa alegou estar investindo em diversas melhorias, entre as quais se destacam:

Expansão dos serviços de saúde, com a criação de novas unidades e ampliação da oferta de consultas, exames e cirurgias;

Projeto de construção de uma nova maternidade;

Qualificação das equipes multiprofissionais, visando a redução dos riscos relacionados ao trabalho de parto e ao nascimento;

Fortalecimento da rede de atenção neonatal;

Acompanhamento das gestantes de alto risco;

Desafios de João Pessoa na Educação

Os desafios para a gestão municipal na Educação de João Pessoa são aumentar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e ampliar a taxa de matrículas na pré-escola. De acordo com o estudo, a capital da Paraíba ocupa a 87ª posição no ranking da Educação dos 100 maiores municípios do Brasil.

Segundo Gustavo Morelli, diretor da Macroplan, os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) mostram que a rede pública do fundamental I e II indicaram uma melhora entre 2010 e 2023, que passou de uma cobertura educacional de 44,4% para 76,8% durante o intervalo de tempo entre um ano e outro. No entanto, a melhora ainda foi muito abaixo do esperado.

“Apesar da melhora na nota, João Pessoa perdeu posições tanto no IDEB I, quanto no IDEB II. A capital caiu 13 posições no IDEB do fundamental I e 20 posições no fundamental II. Ou seja, a melhora foi muito menor do que a média, assim, mesmo com uma nota um pouco melhor a cidade possui uma posição relativa pior”, destacou Morelli.

Já quanto a taxa de matrículas na pré-escola, que foi analisada pelo estudo da Macroplan tendo como base os dados do Censo Escolar e do IBGE, a estimativa de atendimento das crianças de 4 a 5 anos em pré escolas em João Pessoa em 2023 foi 76,8%, menor que a média dos 100 maiores municípios do país. Em 2023, o número foi de 16.753 crianças matriculadas.

O Jornal da Paraíba entrou em contato com a Secretaria de Edução de João Pessoa para buscar as medidas que estão sendo tomadas para solucionar os problemas apontados pelo estudo, mas até a última atualização desta matéria, não obteve resposta.