relembre fatos que marcaram o ano na Paraíba

Retrospectiva 2023 do Jornal da Paraíba. Arte: Jornal da Paraíba

2024 está chegando ao fim, e ao longo do ano, os leitores do Jornal da Paraíba contaram com uma cobertura jornalística abrangente e de qualidade, produzida por uma equipe comprometida com a checagem dos fatos e a entrega de informações com credibilidade e responsabilidade.

O Jornal da Paraíba destacou os principais acontecimentos que marcaram o noticiário paraibano ao longo do ano. Entre os fatos mais relevantes estão o “golpe do tomate”, a conquista do título de campeão paraibano pelo Sousa, a cobertura do São João na Paraíba, a acusação de estupro de vulneráveis contra Fernando Cunha Lima, operações contra o aliciamento violento de eleitores, a prisão da primeira-dama de João Pessoa e a cobertura completa das eleições de 2024.

Confira, abaixo, momentos que foram notícia em 2024:

Quem é o padeiro que causou comoção entre clientes após supermercado no Bessa fechar

Equipe do supermercado que faz o famoso pão do Bessa. Ao centro, Marconde é o padeiro responsável – Foto: Instagram DoDia. Equipe do supermercado que faz o famoso pão do Bessa. Ao centro, Marconde é o padeiro responsável – Foto: Instagram DoDia

Após uma rede de supermercados anunciar que iria fechar a loja no Bessa, em João Pessoa, uma comoção ganhou espaço nas redes sociais para que o padeiro responsável pelo pão do lugar continuasse com o emprego. O Jornal da Paraíba descobriu quem é o padeiro, que faz pão desde criança e garantiu que, mesmo após o fechamento do supermercado, vai continuar trabalhando no mesmo local.

Mais de 3 mil pessoas mostram interesse em adotar cães e gatos do padre Egídio

Mais de 3 mil pessoas demonstraram interesse em adotar cães e gatos do padre Egídio, que foram resgatados de uma granja do Padre Egídio, investigado pela Justiça em novembro do ano passado.

Mulher morre após ter relação sexual com jogador paraibano do Corinthians

Foto: Divulgação

A Justiça de São Paulo determinou o arquivamento do inquérito policial que investigava a a morte da estudante Livia Gabriele. A decisão veio depois do Ministério Público concluir que não há indícios de que o ex-jogador do Corinthians, o paraibano Dimas Cândido, teve intenção de lesionar a vítima. Lívia morreu vítima de quatro paradas cardíacas por conta de um sangramento vaginal durante uma relação sexual com o jogador.

O Ministério Público de São Paulo reconheceu a inexistência de qualquer indício de crime doloso contra a vida. Segundo o promotor de Justiça do Júri da Cidade de São Paulo, Leonardo Dantas Costa: “(…) Os elementos dos autos não demonstram que Dimas tenha, mediante sua conduta, assumido o risco da morte de Livia”. Dimas Cândido de Oliveira Filho tem 18 anos e é natural de João Pessoa. O meia integra o Sub-20 do Corinthians desde abril de 2023, quando foi contratado por empréstimo junto ao Coimbra, que tem parceria com o Benfica. Seu vínculo com o Timão é válido até 31 de janeiro de 2025.

Aprovados no Enem

Reprodução

O ano de 2024 marcou a realização de sonhos para diversos jovens paraibanos que se destacaram no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). José Leonardo Martins, de São José de Piranhas, viu seu esforço de conciliar o trabalho de garçom com os estudos ser recompensado com a aprovação em medicina na UFRJ. Agora, ele enfrenta o desafio de mudar-se para o Rio de Janeiro. Já Matheus Targino, de 21 anos, que deixou a carreira de professor de física para perseguir o sonho de ser médico, celebrou o feito de ser aprovado em 1º lugar em medicina na UFPB, com impressionantes 920,26 pontos.

Jovem do Sertão que estudava e trabalhava de garçom é aprovado em medicina e quer ser médico do SUS. Foto. José Leonardo/Arquivo pessoal.

A trajetória dos aprovados também inclui histórias como a de Marcos Antônio Cavalcante Braga de Oliveira, de 17 anos, que, em sua primeira tentativa oficial no Enem, conquistou o 1º lugar em medicina na UFCG. Emmanuel Almeida Carvalho, por sua vez, precisou de oito anos de dedicação para alcançar a tão sonhada vaga em medicina na mesma universidade. Além disso, Jasmin Rocha, de 18 anos, destacou-se na redação do Enem com 980 pontos, a maior nota do estado na prova de redação, mostrando que a persistência nos estudos pode gerar resultados incríveis.

Golpe do tomate

RizembergFelipe*

Prometendo dinheiro fácil e lucros exorbitantes, o esquema da Hort Agreste, liderado pelo empresário Jucélio Pereira de Lacerda, trouxe prejuízos milionários a investidores na região de Campina Grande. A empresa, especializada em plantações hidropônicas, tinha como principal produto o cultivo de tomates, o que deu origem ao caso conhecido como “Golpe do Tomate”. Segundo as investigações da Polícia Civil, o esquema de investimentos fraudulentos causou um prejuízo de mais de R$ 120 milhões nos últimos dois anos, deixando vítimas sem os retornos financeiros prometidos.

Jucélio Pereira de Lacerda foi preso na zona rural de Lagoa Seca, acusado de estelionato qualificado e formação de quadrilha. Ele administrava a Hort Agreste, atraindo investidores com promessas de lucros no cultivo de hortaliças. O processo está sob segredo de Justiça.

Incêndio atinge engenho produtor de cachaça em Areia

Foto: Pedro Júnior/TV Cabo Branco

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Engenho Triunfo, na cidade de Areia, no Brejo paraibano. O fogo teve início em uma área onde estavam tanques de álcool, o que agravou a situação devido à alta inflamabilidade do material. Vídeos publicados no perfil oficial do engenho pouco antes do ocorrido mostram que havia visitantes no espaço, o que é comum devido à intensa movimentação turística no local. Em nota oficial, o Engenho Triunfo confirmou que um dos depósitos de cachaça foi atingido pelas chamas, mas destacou que não houve feridos e que a área de visitação permaneceu intacta.

Sousa campeão paraibano de futebol

Sousa é o atual campeão paraibano; estadual deve começar no dia 12 de janeiro. (Foto: Reprodução / ge Paraíba)

O Sousa cansou de bater na trave. Após três vices (em 2012, 2021 e 2023) o Dinossauro foi até o Estádio Almeidão, em João Pessoa, onde bateu de frente com o Botafogo-PB na disputa pelo título estadual. No tempo regulamentar, Diego Ceará, artilheiro do estadual, fez para o Alviverde, enquanto que Bruno Leite empatou para o Belo. Nas penalidades, Bruno Fuso defendeu a cobrança de Wendel Lamar, enquanto que Pipico isolou, o que, aliado às cobranças perfeitas do Sousa, fizeram com que a equipe da Cidade Sorriso soltasse o grito de campeão após 15 anos.

Secretária, filha de Cícero Lucena, alvo da PF

Janine Lucena, ex-secretária executiva de saúde de João Pessoa / Foto: reprodução. (Foto: Sérgio Lucena)

A então secretária executiva de Saúde de João Pessoa, Janine Lucena, que é filha do prefeito Cícero Lucena, foi um dos alvos da operação da operação Mandare da Polícia Federal na Paraíba.

O objetivo da ação foi investigar a relação de um grupo criminoso e a gestão municipal. Segundo a Polícia Federal, um homem que está preso, e que tem posição de liderança na organização criminosa investigada, articulou a obtenção de vantagens em órgãos públicos, com a ocupação de cargos públicos, em troca de dar apoio para que agentes municipais conseguissem adentrar em comunidades controladas ou que sofrem influência do crime organizado.

São João 2024

Decoração da Pirâmide do Parque do Povo no São João 2024 de Campina Grande. Leydson Jackson/Divulgação

O São João 2024 de Campina Grande, edição de 41 anos do evento, comemorou os 160 anos da cidade com 33 dias de festa, ocorrendo de 29 de maio a 30 de junho. O evento trouxe como destaque a ampliação do Parque do Povo, que agora possui quase 40 mil metros quadrados e foi interligado ao Parque Evaldo Cruz. Grandes nomes da música, como Gusttavo Lima, Wesley Safadão e a dupla Henrique e Juliano, participaram do evento, que também teve artistas tradicionais da festa, como Elba Ramalho, Alceu Valença e Flávio José. Reconhecido oficialmente como a maior festa junina do Brasil pelo Instituto Ranking Brasil em 2022, o São João de Campina Grande impressiona pelos números e pelo impacto cultural e econômico.

Morte de Biliu de Campina

Edital Biliu de Campina 2024: Campina Grande abre inscrições para incentivo a artistas | Foto: Divulgação. Bruna Couto

Severino Xavier de Souza, de 75 anos, mais conhecido como Biliu de Campina, morreu em 8 de julho, no Hospital de Trauma de Campina Grande. Nascido em 1º de março de 1949, Biliu foi um compositor, cantor e advogado paraibano. Biliu de Campina estava internado no Hospital de Trauma de Campina Grande desde o último dia 24 de junho, em virtude de uma queda que provocou um sangramento na cabeça. A situação de Biliu se agravou e ele precisou ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Por ter 75 anos e uma condição de comorbidades, como hipertensão e diabetes, ele apresentou dificuldades para respirar e ficou entubado na UTI.

A informação da morte de Biliu foi confirmada inicialmente pela produção do artista. Segundo a produção, a morte do artista foi provocada por uma parada cardiorrespiratória. O corpo do artista foi velado no Teatro Municipal Severino Cabral, em Campina Grande, e seguiu em cortejo até o Cemitério do Monte Santo, onde foi enterrado. O corpo de Biliu foi enterrado em frente ao túmulo do também cantor e compositor Genival Lacerda, que morreu em janeiro de 2021, aos 89 anos, por complicações da Covid-19.

Céu roxo em João Pessoa

Dani Fechine/Arquivo Pessoal

A cor do céu de João Pessoa chamou atenção da população em um período do ano pela cor arroxeada no entardecer e amanhecer. Em dias muito secos e sem nuvens, o azul assume um tom mais escuro, na direção do violeta, e o tom vai depender da quantidade de luz espalhada, podendo ficar lilás ou roxo. A presença de poeira e cristais de gelo na atmosfera causa mais espalhamento e outras cores surgem.

Pediatra Fernando Cunha Lima acusado de estupro

Foto: Reprodução/TV CÂMARA. Laerte Cerqueira

O pediatra Fernando Paredes Cunha Lima é acusado de uma série de estupros de vulneráveis. O pedido veio depois de denúncias vindas de diferentes vítimas, o que gerou forte indignação. A primeira denúncia formal de estupro de vulnerável contra o pediatra Fernando Cunha Lima aconteceu no dia 25 de julho e foi tornada pública no dia 6 de agosto. A mãe da criança, que estava no consultório, disse em depoimento que viu o momento em que ele teria tocado as partes íntimas da criança.

Ela informou que na ocasião, imediatamente, retirou os dois filhos do local e foi prestar queixa na Delegacia de Polícia Civil. Com a repercussão do caso, uma sobrinha do suspeito revelou que foi abusada quando também tinha 9 anos, na década de 1990, assim como suas duas irmãs. A Polícia Civil tentou cumprir um mandado de prisão contra o pediatra no dia 5 de novembro, mas ele não foi encontrado em casa e, desde então, é considerado foragido. O médico responde judicialmente por estupro contra seis crianças. O acusado nega as acusações.

Netinho Marques conquistou bronze nas Olimpíadas de Paris

Netinho vive um 2024 iluminado após o bronze nas Olimpíadas de Paris. (Foto: Cristiano Sacramento/Jornal da Paraíba)

Netinho representou o Brasil no taekwondo masculino até 68kg, nos Jogos Olímpicos de Paris, e conquistou a medalha de bronze. Logo na estreia, o paraibano foi derrotado pelo jordaniano Zaid Kareem, que chegou até a final da competição. Pelo regulamento da modalidade, Netinho teve a chance de disputar a repescagem e avançar para a disputa do bronze. A oportunidade não foi desperdiçada pelo paraibano. Na repescagem, Netinho encarou o russo Hakan Reçber e venceu por dois rounds a um. Na disputa pelo bronze, o duelo foi contra o espanhol Javier Pérez Polo. No embate, uma nova vitória do representante brasileiro, novamente por dois rounds a um, que subiu ao pódio da categoria.

Lauremília Lucena e Raíssa Lacerda presas

Raissa Lacerda na Tribuna da Câmara Municipal de João Pessoa. reprodução/TV CMJP

Em setembro, três fases da operação Território Livre foram deflagradas em João Pessoa, com o objetivo de combater o aliciamento violento de eleitores. A operação foi realizada com o cumprimento de vários mandados de busca e apreensão, prisões e a expedição de um pedido de prisão preventiva contra um apenado. A vereadora Raíssa Lacerda (PSB), candidata à reeleição, foi presa e é suspeita de integrar um esquema que utiliza meios ilegais para coagir candidatos a votar nela. A primeira-dama de João Pessoa, Lauremília Lucena, também foi presa na mesma investigação.

Foto: Divulgação. Laerte Cerqueira

Durante a primeira fase da operação, a Prefeitura de João Pessoa emitiu uma nota informando que nenhum imóvel ou repartição pública municipal foi alvo de busca e apreensão, e que nenhum servidor público municipal nomeado ou contratado estava entre os alvos da operação.

A primeira-dama de João Pessoa, Lauremília Lucena, foi presa pela Polícia Federal em uma operação para combater o crime de aliciamento violento de eleitores. Na mesma ocasião, a sua secretária pessoal, Tereza Cristina Barbosa, também foi presa. As prisões aconteceram na terceira fase da operação.

Três dias depois, a Justiça mandou soltar Lauremília, mas com a aplicação de algumas medidas cautelares, dentre elas o uso de tornozeleira eletrônica. Em 18 de novembro, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) decidiu retirar as tornozeleiras eletrônicas de Lauremília, mas manteve medidas cautelares, como a proibição de contato com outros investigados e de frequentar os bairros São José e Alto do Mateus

Além disso, o vereador Dinho Dowsley (PSD) também foi um dos investigados pela Polícia Federal na operação Livre Arbítrio por suposta influência de um grupo criminoso nas eleições do município. Dinho, que chegou a usar tornozeleira eletrônica, teve o uso da medida revogada um pouco tempo depois pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB).

Brasileiro de Ginástica Artística: Rebeca Andrade em João Pessoa

Ano: 2024. CampeonatoBrasileiro de Ginástica. Ginásio Poliesportivo Ronaldão. Local: João Pessoa, Paraíba. Foto: Cristiano Santos / @santimcristiano. Cristiano Santos / CBG

O Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística foi uma das grandes atrações esportivas de 2024 em João Pessoa. Vários atletas desfilaram suas habilidades e, claro, grandes estrelas brasileiras e mundiais, a exemplo de medalhistas olímpicos como Rebeca Andrade, Jade Barbosa e Arthur Nory. Maior nome da ginástica mundial ao lado da americana Simone Biles, a paulistana Rebeca Andrade foi a atleta mais aguardada pelos paraibanos. Foi a primeira competição dela após ter conseguido uma medalha de ouro, duas de prata e uma de bronze nas Olimpíadas de Paris 2024. Aos 25 anos, Rebeca começou em João Pessoa mais um ciclo olímpico em busca de seguir fazendo história na modalidade. Rebeca é um dos grandes nomes do Flamengo para a etapa paraibana do Brasileiro de Ginástica.

Cometa do Século

Cometa do Século registrado da cidade de São José de Piranhas, no Sertão da Paraíba. Caio Fabio Teixeira Correia/divulgação

O cometa C/2023 A3, mais conhecido como “Cometa do Século” por entusiastas da astronomia, pôde ser observado a olho nu, à medida que o astro se aproximou do planeta Terra. O descobrimento do “Cometa do Século” ocorreu em janeiro de 2023 de forma independente, por dois observatórios, o Observatório de Tsuchi Shan (ou Purple Mountain), na China, e o projeto ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), no Havaí. Uma fotógrafa paraibana registrou a passagem do cometa pelo céu paraibano a partir do Centro Histórico de João Pessoa.

Mundial de Vôlei de Praia

Etapa de João Pessoa do Circuito Mundial de vôlei de praia começou nesta quarta-feira. (Foto: Juliana Bandeira/Jornal da Paraíba)

Depois de receber o Circuito Brasileiro de vôlei de praia, João Pessoa recebeu as melhores duplas do mundo, em mais uma etapa do Circuito Mundial, o Elite 16. A competição aconteceu na Praia do Cabo Branco, na arena que foi montada e também recebeu o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Na disputa feminina, três duplas brasileiras estiveram em ação: Carol/Bárbara, Agatha/Rebecca e as medalhistas olímpicas de ouro Ana Patrícia/Duda. Já no torneio masculino, estiveram em busca do título duas duplas brasileiras: George/André e Evandro/Arthur.

Morte de Vladimir de Carvalho

Cineasta Vladimir Carvalho, em imagem de arquivo — Foto: Joanna Ramos. Bruna Couto

Vladimir Carvalho, um dos mais importantes cineastas do Brasil, morreu em 24 de outubro, aos 89 anos, em Brasília, no Distrito Federal. Segundo amigos de Vladimir, ele estava internado há três semanas por causa de problemas renais e não resistiu. O cineasta paraibano é um dos grandes nomes do cinema nacional, sendo responsável por uma vasta obra cinematográfica e pela formação de milhares de profissionais da área. Vladimir Carvalho nasceu em janeiro de 1935 na cidade de Itabaiana, no Agreste da Paraíba.

Ainda na infância, ele se mudou para a capital pernambucana Recife, e depois voltou para a Paraíba, onde morou na capital João Pessoa. Entre as principais obras de Vladimir Carvalho estão ‘O País de São Saruê’ (1967) e ‘Conterrâneos Velhos de Guerra’ (1991). Em 2007, o cineasta lançou o documentário ‘O Engenho de Zé Lins’ sobre o escritor José Lins do Rego.

Eleições 2024

Felipe Lima

As Eleições 2024 tiveram ampla cobertura jornalística realizada pelo Jornal da Paraíba, que acompanhou cada etapa do processo eleitoral com sabatinas, entrevistas, debates e uma cobertura aprofundada no dia das eleições. Em João Pessoa, Cícero Lucena (PL) foi reeleito no segundo turno, enquanto em Campina Grande Bruno Cunha Lima (União Brasil) também garantiu a reeleição na mesma situação. O destaque das Eleições 2024 no Jornal da Paraíba ficou para a abordagem plural e informativa, com análises detalhadas e acompanhamento das propostas apresentadas pelos candidatos.

Além disso, o Jornal da Paraíba realizou a checagem de falas dos candidatos durante as sabateenas, entrevistas nos JPB1 e JPB2 e nos debates promovidos pelas TVs Cabo Branco e Paraíba, afiliadas Globo na Paraíba. A checagem contribuiu para a transparência do processo eleitoral e ajudou os eleitores a tomarem decisões mais conscientes. A atuação reforçou o papel do jornalismo como ferramenta essencial para fortalecer a democracia.

Suspensão da Operação Carro-Pipa

(Foto: Divulgação / Defesa Civil)

A Operação Carro-Pipa (OCP), fundamental para o abastecimento de água potável no semiárido brasileiro, foi temporariamente suspensa em 25 de novembro devido à falta de recursos financeiros, impactando milhares de pessoas na região. Na Paraíba, onde o serviço atende 159 municípios e quase 270 mil habitantes, a paralisação causou grande preocupação em comunidades que dependem da água distribuída pelos pipeiros.

No entanto, com a descentralização de recursos e um aporte de R$ 4,8 milhões destinados ao estado, a operação foi retomada em 27 de novembro, garantindo o restabelecimento do fornecimento de água em áreas de difícil acesso. Coordenada pelo Exército Brasileiro, a Operação Carro-Pipa é apoiada por cerca de 3.100 pipeiros em todo o país, sendo uma ação essencial para o consumo humano nas regiões mais afetadas pela seca no Nordeste e no Norte de Minas Gerais.

Operação em Cabedelo contra prefeito e prefeito eleito

Foto: Divulgação. Walla_Santos

A Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação “En Passant”, com cinco mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva cumpridos em Cabedelo, na Grande João Pessoa. Entre os alvos estão o atual prefeito Vitor Hugo e o prefeito eleito André Coutinho. A investigação apura a influência de uma facção criminosa nas eleições municipais, suspeita de coagir eleitores por meio de controle territorial em troca de vantagens como nomeações para cargos comissionados. Além disso, são investigados os crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, peculato e uso de violência para direcionar votos.

Ambos os políticos emitiram notas negando envolvimento e se colocando à disposição para colaborar com as autoridades. A ação é um desdobramento da primeira fase da operação, realizada em outubro, que coletou provas que levaram à ampliação das investigações.

Operação do Gaeco mira esquema em decisões e juiz é afastado

Foto: reprodução.

O Ministério Público da Paraíba, por meio do GAECO e da CCRIMP, deflagrou a “Operação Retomada” para investigar um esquema de manipulação de decisões judiciais que causou prejuízos a instituições financeiras e, principalmente, a idosos. As investigações apontaram que associações fraudulentas utilizavam ações judiciais coletivas para suspender descontos de empréstimos consignados ou realizar acordos fraudulentos. Essas práticas resultaram em ganhos ilícitos às custas de pessoas vulneráveis, desestabilizando o sistema financeiro e comprometendo a confiança na Justiça. Durante a operação, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão. O juiz Glauco Coutinho Marques foi afastado de suas funções por um ano.

Cursos profissionalizantes irregulares na Paraíba

Cursos gratuitos são ótimas opções para capacitação profissional. Foto: Freepik.. Cursos gratuitos são ótimas opções para capacitação profissional. Foto: Freepik.

O Ministério Público da Paraíba (MPPB) ajuizou uma ação civil pública contra o estado devido à irregularidade de 312 cursos técnicos e profissionalizantes ofertados por escolas estaduais, prejudicando centenas de estudantes que não poderão obter certificados ou diplomas válidos. A ação é resultado de uma investigação iniciada em janeiro e aponta que 252 cursos não possuem processos de regularização em andamento, enquanto 60 estão sob análise. Desde 2018, o problema afeta 217 escolas estaduais, incluindo as Escolas Cidadãs Integrais Técnicas (ECITs) e unidades da rede regular que ofertam cursos técnicos de nível médio.

De acordo com o MP, a situação é decorrente de uma série de falhas administrativas, como a ausência de alvarás de funcionamento, licenças de segurança, projetos pedagógicos desatualizados e infraestrutura inadequada. Além de comprometer a validade dos certificados emitidos, a irregularidade põe em risco a qualidade da formação técnica no estado. A ação busca obrigar o estado a regularizar os cursos e garantir que os alunos não sejam prejudicados em sua formação e inserção no mercado de trabalho.

Quer se manter bem informado durante todo o ano? Acesse o Jornal da Paraíba e fique por dentro de todas as notícias da Paraíba.