CBF detalha tabela da primeira fase da competição

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou a tabela da primeira etapa da Pré-Copa do Nordeste 2025. Nesta fase, 16 times participam e disputam oito vagas para as eliminatórias que definirão os últimos quatro participantes da fase de grupos do Nordestão. Botafogo-PB e Treze representam a Paraíba neste momento inicial do torneio.

Taça da Copa do Nordeste. Fabio Souza/CBF

Todos os jogos da primeira fase da Pré-Copa do Nordeste acontecem no dia 4 de janeiro, sendo os responsáveis pela abertura do oficial do calendário do futebol brasileiro em 2025. O Botafogo-PB enfrentará o Maranhão, no Almeidão, a partir das 19h30. Mais cedo, o Treze também entra em campo, mas longe dos seus domínios. O Galo da Borborema enfrenta o Santa Cruz, no Arruda, em Recife, a partir das 16h.

Tabela da primeira fase da Pré-Copa do Nordeste

04.jan | 16h | Santa Cruz x Treze (Arruda, em Recife)

(Arruda, em Recife) 04.jan | 16h | CSA x Barcelona de Ilhéus (Rei Pelé, em Maceió)

04.jan | 16h | Juazeirense x Fluminense-PI (Adauto Moraes, em Juazeiro)

04.jan | 16h | Sergipe x ASA (Batistão, em Aracaju)

04.jan | 19h30 | Botafogo-PB x Maranhão (Almeidão, em João Pessoa)

(Almeidão, em João Pessoa) 04.jan | 19h30 | ABC x Maracanã (Frasqueirão, em Natal)

04.jan | 19h30 | Ferroviário x Santa Cruz-RN (Presidente Vargas, em Fortaleza)

04.jan | 19h30 | Retrô x Moto Club (Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata)

Formato de disputa

As equipes se enfrentam em jogo único, na casa do melhor ranqueado. Os jogos foram definidos pela ordem dos times no Ranking Nacional de Clubes da CBF (RNC), no seguinte formato: 1º x 16º, 2º x 15º, 3º x 14º, 4º x 13º, 5º x 12º, 6º x 11º, 7º x 10º e 8º x 9º.

Uma vitória simples é o suficiente para qualquer equipe se classificar. Em caso de empate, a decisão irá para os pênaltis. Os oito classificados nesta fase avançam para a última etapa eliminatória antes da fase de grupos. Os classificados serão organizados novamente pelo RNC. Desta forma, 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º. Os quatros classificados avançam para os grupos da Copa do Nordeste.

