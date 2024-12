ICV reforça orientações para garantir segurança com os recém-nascidos durante as festas de fim de ano

O Instituto Cândida Vargas (ICV), referência em saúde materno-infantil e integrante da rede hospitalar da Prefeitura de João Pessoa, compartilhou importantes orientações para famílias que estão vivenciando os primeiros meses de vida de seus bebês. Com as festas de final de ano, muitos pais podem se sentir inseguros sobre como conciliar os cuidados essenciais com os recém-nascidos e a participação nas celebrações tradicionais. Pensando nisso, o ICV reforça medidas indispensáveis para preservar a saúde e a segurança dos pequenos.

A diretora técnica do ICV, Juliana Soares, destacou que o período é delicado para os bebês e requer cuidados especiais. “Os recém-nascidos são extremamente vulneráveis, especialmente no primeiro mês de vida. Por isso, o ideal é que eles não sejam expostos a eventos sociais, principalmente em locais fechados e com grande aglomeração de pessoas. Ambientes assim aumentam significativamente o risco de transmissão de doenças infecciosas, como a bronquiolite, que pode ser grave nessa faixa etária”, explicou.

Manter a rotina do bebê é outro ponto de atenção, especialmente durante um período com tantas mudanças no cotidiano da casa. O ciclo de sono dos recém-nascidos costuma ser invertido, com mais períodos de vigília durante a noite. Para isso, é fundamental que a mãe aproveite os momentos de descanso durante o dia, garantindo energia para amamentar com eficiência à noite. A amamentação em livre demanda é indispensável, especialmente no primeiro mês, e o uso de chupetas e mamadeiras deve ser evitado para não comprometer esse processo.

Juliana Soares também reforçou a importância de criar um ambiente tranquilo e seguro para os bebês. “Se for inevitável ter visitas ou reuniões familiares, o bebê deve permanecer em um espaço isolado e todos que tiverem contato com ele precisam higienizar as mãos. Além disso, é essencial evitar barulhos altos, como fogos de artifício, que podem causar irritação e estresse nos pequenos”, orientou.

A diretora destacou também a relevância de priorizar o bem-estar da família nesse período único. “A fase do recém-nascido é muito curta, mas também muito intensa. É um momento em que a mãe está fragilizada e precisa de apoio. Aproveitar esse tempo de forma tranquila, entre pais e bebê, é a melhor escolha. As tradições familiares e as festas podem ser vivenciadas em outros momentos, mas respeitar as necessidades dessa fase tão especial é essencial para garantir saúde e harmonia”, concluiu Juliana.