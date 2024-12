Prefeitura faz promoção de João Pessoa em quatro dos aeroportos mais movimentados do Brasil

Com a chegada do Verão e início das férias no Brasil, o movimento de passageiros nos aeroportos tem sido acima da média, mantendo a tendência de crescimento registrada no primeiro semestre de 2024, quando houve um aumento do fluxo de 4,4%, em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o Ministério do Turismo. Esse percentual representa 56,2 milhões de passageiros nos aeroportos, embarcando e desembarcando.

A Prefeitura de João Pessoa, por meio das secretarias de Turismo e Comunicação Social, está investindo em promoção em quatro dos aeroportos mais movimentados do Brasil, entre eles o Castro Pinto, na Região Metropolitana de João Pessoa. Placas em LD estão divulgando o Destino João Pessoa nas aéreas internas e externas dos aeroportos de São Paulo, Brasília e Campinas.

De acordo com o secretário de Turismo, Daniel Rodrigues, a Capital paraibana é um dos destinos turísticos mais buscados pelos brasileiros nos últimos anos, e essa ação é necessária para buscar ampliar o fluxo de turistas na cidade durante todo o ano. Nessa ação, o Verão está sendo protagonista e faz um convite para que as pessoas venham conhecer João Pessoa, a ‘capital do melhor Verão do Brasil’.

O secretário pontuou ainda, que essa campanha promocional visa atrair os turistas durante todo o ano. Dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Paraíba (ABIH-PB) indicam que a rede hoteleira tem trabalhado com uma média de 75,5 a 80% de ocupação, chegando a 100% em alguns finais de semana. “A rede hoteleira não está mais sentindo os efeitos negativos da baixa estação. Estamos tendo dados que apontam que os turistas estão na cidade durante todo o ano, o que mostra que estão trabalhando no sentido certo”, explicou.

O secretário de Comunicação, Janildo Silva, explicou que o prefeito Cícero Lucena, projetando o aumento do fluxo de turistas com a futura inauguração de novos leitos com o Polo Turístico Cabo Branco, determinou o planejamento do Verão de 2025 e, também, do 2026. “Para dar esse gás na divulgação de nossa cidade e projetando essa visitação crescente, nós já demos o pontapé com a divulgação deste ano e vamos incrementar, ainda mais, preparando para os próximos verões”, destacou.