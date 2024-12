Cícero Lucena lança uma série de ações para promover João Pessoa e recepcionar turistas na alta estação

Com João Pessoa entre os destinos turísticos mais procurados do Brasil, o prefeito Cícero Lucena lançou, nesta quinta-feira (19), o projeto ‘Destino João Pessoa’ e a ‘Operação Verão’ com uma série de ações voltadas para receber os visitantes durante o período de alta estação. Além disso, o gestor também inaugurou a reforma do Centro de Atendimento e Comercialização de Passeios Turísticos Leonard Johnson, no bairro de Tambaú.

“É importante que a gente tenha compreensão do momento que estamos vivendo, com o potencial de turismo que temos. Com o volume de turistas que estão nos visitando, a gente tem que mostrar que João Pessoa sabe acolher e está acolhendo com infraestrutura, com ações importantes de limpeza, de segurança, de acolhimento a esses turistas, para que cada vez mais nossa cidade se consolide como o melhor destino desse país”, destacou o prefeito.

O projeto ‘Destino João Pessoa’ está realizando uma série de intervenções que visam fortalecer o turismo na cidade. Nos últimos quatro anos, a equipe da Secretaria de Turismo (Setur-JP) participou de 84 feiras e eventos, com alcance de mais de 600 mil profissionais do turismo, com um público final estimado em 10 milhões de pessoas. Além disso, foram realizadas investimentos na capacitação de profissionais e nos Centros de Atendimentos ao Turista.

“Estamos com 100% de ocupação na rede hoteleira no mês de dezembro. Para janeiro, já estamos em 90%. Todos os setores da economia estão faturando com o desenvolvimento do turismo e nós ficamos muito felizes com esse resultado”, contou o secretário de Turismo, Daniel Rodrigues.

A Secretaria de Comunicação (Secom) também realizou diversas ações com o objetivo de fortalecer ainda mais o potencial turístico de nossa cidade. Uma campanha publicitária está sendo realizada nos principais aeroportos do país como Campinas, Brasília e Belo Horizonte. O planejamento também conta com ações promocionais em plataformas digitais e parcerias estratégicas com influenciadores. Também foi lançado o site: www.visitejoaopessoaoficial.com.br.

“Após a constatação de que João Pessoa se tornou um dos destinos mais procurados do país e do mundo, o prefeito Cícero Lucena determinou a Secretaria de Comunicação que realizasse uma campanha um pouco mais agressiva em alguns dos principais aeroportos do Brasil, apresentando a campanha o melhor verão da sua vida. Temos certeza que essas ações vão atrair turistas de todo o Brasil pela beleza das nossas praias, pela qualidade de vida que João Pessoa oferece, pelo nosso Centro Histórico, enfim, com todos os valores, nossa gastronomia e tudo que nós temos nessa cidade”,

ressaltou o secretário de Comunicação, Janildo Silva.

Ações de manutenção – A ‘Operação Verão’ é uma grande força-tarefa com foco na manutenção, conservação, limpeza e ordenamento das praias, do Roteiro Caminhos da Fé e do Centro Histórico, garantindo que esses espaços estejam prontos para receber moradores e turistas durante o período mais movimentado do ano.

A força-tarefa contará com ações conjuntas das secretarias de Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Meio Ambiente (Semam), Turismo (Setur-JP), além da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) e Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) que intensificaram suas ações de manutenção e conservação para manter a cidade organizada.

Mais um equipamento – Na ocasião, o prefeito Cícero Lucena também entregou a reforma do Centro de Atendimento e Comercialização de Passeios Turísticos Leonard Johnson. O equipamento recebeu nova pintura, manutenção da coberta, revisão e substituição das esquadrias e substituição das louças e metais. O investimento foi de R$ 84 mil.

“É um equipamento que estava abandonado e o prefeito Cícero Lucena demandou que nós fizéssemos sua recuperação. Agora o espaço vai servir para essa função maravilhosa que é dar segurança ao turista na hora de adquirir seus bilhetes para usufruir de todos os passeios que nós temos na cidade com muito mais qualidade e segurança”, explicou o secretário-executivo de Infraestrutura, Luciano Pereira.