Bayern de Munique x RB Leipzig ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Alemão, Bundesliga 24/25, HOJE (20/12)

O jogo entre Bayern de Munique x RB Leipzig Pelo Campeonato Alemão, acontece HOJE (14/12) às 16:30 hs . O mandante desta partida será o Bayern que buscar os três pontos em seus domínios. O campeonato Alemão, também conhecido como a Bundesliga, começa sua edição 2024 – 2025 muito agitado.

Bayern de Munique x RB Leipzig: Análise do Jogo pela Bundesliga

O confronto entre Bayern de Munique e RB Leipzig, que acontecerá nesta sexta-feira (20), promete ser um dos destaques da 15ª rodada da Bundesliga. A partida será disputada no Allianz Arena, casa do Bayern, e é de extrema importância para ambas as equipes, com implicações diretas na luta pelo título e na busca por uma posição mais confortável na tabela.

Formação e Situação Atual das Equipes

O Bayern de Munique, atual líder da Bundesliga, chega a este jogo com 33 pontos, após 14 rodadas, mas vem de uma derrota inesperada contra o Mainz 05 por 2 a 1 no último sábado (14). Essa foi a primeira derrota do time no campeonato, e o técnico Vincent Kompany espera que a equipe use essa derrota como motivação para voltar à boa forma. Antes dessa partida, o Bayern vinha de uma sequência de 4 vitórias e 1 empate, mostrando um futebol sólido, especialmente em casa, onde a equipe venceu 12 das últimas 15 partidas no Allianz Arena.

Por outro lado, o RB Leipzig ocupa a 4ª posição com 27 pontos e, após a derrota na Liga dos Campeões para o Aston Villa, se recuperou com uma vitória importante por 2 a 1 sobre o Eintracht Frankfurt no último domingo (15). A equipe comandada por Marco Rose ainda luta para encontrar consistência, tendo vencido apenas 3 dos últimos 6 jogos na Bundesliga. Além disso, o Leipzig apresenta um desempenho fora de casa muito irregular, com 4 derrotas consecutivas antes da vitória contra o Holstein Kiel na semana passada.

Análise do Jogo: Bayern Buscando Recuperação, Leipzig Tentando Surpreender

O Bayern de Munique, apesar da derrota recente, continua sendo um time extremamente competitivo, principalmente quando joga em casa. A defesa, no entanto, tem sido um ponto de preocupação, já que a equipe sofreu gols em 5 dos últimos 6 jogos. Com uma série de desfalques importantes, incluindo o goleiro Manuel Neuer, que só retorna em janeiro, e os atacantes Kingsley Coman e Serge Gnabry, o Bayern terá que ajustar a formação. No entanto, jogadores como Thomas Muller, Leroy Sane e Jamal Musiala devem liderar a ofensiva, enquanto Dayot Upamecano e Kim Min-jae são os responsáveis pela defesa.

Do lado do Leipzig, a principal preocupação é a ausência de vários jogadores-chave, incluindo o defensor Castello Lukeba e os meio-campistas Amadou Haidara e Eljif Elmas. Mesmo assim, o time conta com boas opções no setor ofensivo, como Benjamin Sesko e Lois Openda, que têm se mostrado eficazes na temporada. A defesa do Leipzig, que tem sofrido com algumas falhas, especialmente fora de casa, precisará de uma atuação sólida para evitar surpresas no Allianz Arena.

O Desfecho da Partida: Quem é o Favorito?

Apesar das dificuldades enfrentadas pelo Bayern nos últimos jogos, o time ainda tem uma equipe muito mais completa e jogando em casa. O RB Leipzig, embora seja uma equipe talentosa, não conseguiu ainda provar que tem consistência para disputar jogos contra grandes times fora de casa. Portanto, mesmo com os desfalques, o Bayern é amplamente considerado favorito para vencer, mas a defesa do time precisará estar atenta para evitar surpresas.

O jogo promete ser equilibrado, mas a força do Bayern em sua casa, somada ao desejo de recuperação após a derrota para o Mainz, deve ser determinante para garantir os três pontos para os anfitriões. O Leipzig, por sua vez, tem qualidade para surpreender, mas precisará corrigir os erros defensivos e melhorar a consistência de seu jogo fora de casa.

Previsão: Bayern de Munique 2-1 RB Leipzig

Este confronto entre Bayern e Leipzig promete ser uma partida emocionante e repleta de desafios para ambas as equipes. Se o Bayern conseguir manter sua força ofensiva e corrigir as falhas defensivas, pode sair vencedor, mas o Leipzig tem potencial para dificultar as coisas, especialmente se aproveitar qualquer erro cometido pelos anfitriões.

