ASSISTIR AO VIVO Eyupspor x Fenerbahçe Campeonato Turco, HOJE (20/12), PROVÁVEIS ESCALAÇÕES, PALPITES

Análise Completa: Eyupspor x Fenerbahçe – Super Lig Turca (2024)

A 17ª rodada da Super Lig Turca promete ser emocionante com o confronto entre Eyupspor e Fenerbahçe, que se enfrentam no Estádio Recep Tayyip Erdogan, na próxima sexta-feira, 20 de dezembro. O jogo marcará o retorno do Eyupspor ao cenário principal do futebol turco, após mais de 80 anos sem enfrentar os gigantes do Fenerbahçe, criando uma expectativa ainda maior para os torcedores.

Eyupspor: Desempenho Impressionante em Casa

Eyupspor tem sido uma das surpresas da Super Lig nesta temporada. O clube vem mostrando força na sua campanha de estreia na elite turca, destacando-se especialmente em casa. Com 26 pontos conquistados em 16 jogos, a equipe ocupa atualmente a 4ª posição, apenas três pontos atrás do 3º colocado, Samsunspor, e um ponto à frente do Göztepe, que tem um jogo a menos.

No entanto, a principal preocupação de Eyupspor tem sido sua performance fora de casa, com uma derrota recente para o Kasimpasa por 2 a 0. Mas a boa notícia é que o time tem se mostrado muito forte quando joga em seu estádio. Dos sete jogos disputados em casa, venceu cinco, empatou um e perdeu apenas um, contra o Caykur Rizespor. Esse desempenho coloca Eyupspor com a quarta melhor campanha como mandante e a segunda defesa menos vazada em casa da competição.

A equipe chega a este jogo com moral elevada após uma vitória de 4 a 1 contra o Etimesgut, pela Copa da Turquia, com um hat-trick de Gianni Bruno. Essa vitória deve dar confiança aos jogadores para tentar uma surpresa contra o Fenerbahçe, um dos clubes mais tradicionais do futebol turco.

Fenerbahçe: Em Busca da Recuperação

Por outro lado, o Fenerbahçe vive um momento de instabilidade, especialmente após perder para o Beşiktaş e ver a distância para o líder Galatasaray aumentar para seis pontos. A derrota não deixa muito espaço para erro, e os Canários Amarelos sabem que uma vitória contra Eyupspor é essencial para manter suas esperanças no título.

O Fenerbahçe, que iniciou a temporada com grande força, recentemente viu uma queda em sua forma, com duas derrotas consecutivas antes de se recuperar com uma vitória por 3 a 1 sobre o Istanbul Basaksehir. Youssef En-Nesyri marcou dois gols e Edin Dzeko completou a goleada, mostrando que o ataque do time está afiado. Mesmo assim, o time ainda possui a segunda melhor campanha como visitante da Super Lig e tem o ataque mais poderoso da competição.

Embora Fenerbahçe tenha perdido recentemente fora de casa, o time tem totais condições de levar a vitória, especialmente com nomes como Dzeko e En-Nesyri à disposição, ambos sendo decisivos em momentos cruciais.

Desfalques e Expectativas

Eyupspor não poderá contar com Fredrik Midtsjö e Recep Niyaz, ambos fora da temporada devido a lesões graves no joelho. Apesar disso, o time tem boas opções ofensivas, com Mame Baba Thiam, artilheiro da equipe, liderando o ataque. Bruno, autor do hat-trick na Copa da Turquia, também pode ganhar uma vaga no time titular.

Fenerbahçe, por sua vez, terá ausências importantes: Mert Hakan Yandaş e Jayden Oosterwolde estão lesionados, com o último fora da temporada. Mesmo assim, o time de Jorge Jesus tem opções como Dzeko, En-Nesyri e Amrabat para buscar os três pontos.

Palpite e Prognóstico

Este jogo promete ser bem equilibrado, considerando a força de Eyupspor em casa e a qualidade do Fenerbahçe fora de casa. A expectativa é de um confronto apertado, mas, pela superioridade técnica e experiência de seus jogadores, acreditamos que o Fenerbahçe sairá vencedor.

Palpite final: Eyupspor 1-2 Fenerbahçe.

Com esse cenário, o jogo será uma grande oportunidade para Eyupspor provar seu valor contra um gigante da Super Lig, enquanto o Fenerbahçe precisará dos três pontos para continuar sua luta pelo título da competição.

Conclusão

O confronto entre Eyupspor e Fenerbahçe não é apenas uma disputa por pontos, mas também uma chance para o time da casa mostrar que está preparado para enfrentar os melhores da Turquia. Para o Fenerbahçe, a vitória é fundamental para continuar na briga pela liderança da Super Lig e manter a pressão sobre o Galatasaray, que segue na frente.