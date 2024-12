Famílias quilombolas realizam vistoria nos apartamentos do Residencial Hélio Miguel da Silva

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Habitação Social (Semhab), realizou, nesta quarta-feira (18), uma vistoria no Residencial Hélio Miguel da Silva, junto com as famílias quilombolas que serão beneficiadas com um novo apartamento. Este é o primeiro empreendimento habitacional vertical voltado para a população quilombola do Brasil e está localizado no bairro Paratibe, na Zona Sul da Capital.

A secretária Socorro Gadelha acompanhou a inspeção dos engenheiros junto com as famílias contempladas, que deverão receber seus imóveis das mãos do prefeito Cícero Lucena nos próximos dias. “Esse residencial, inclusive, já foi premiado nacionalmente e serve de referência para todo o Brasil. Eu tenho certeza que as famílias serão muito mais felizes nessa nova moradia. É uma comunidade que merece todo nosso respeito e carinho”, destacou.

Segundo a assistente social da Secretaria de Habitação, Cláudia Gouveia, durante a vistoria, os engenheiros e os proprietários checaram se está tudo em perfeito estado, a exemplo das portas e janelas, para, no caso de algum problema, já recorrer à construtora para consertar a falha imediatamente. “Todos os apartamentos e a estrutura do condomínio foram verificados e está tudo nos conformes”, atestou.

A representante da comunidade quilombola de Paratibe, Simone Teixeira, também acompanhou a inspeção e disse que o momento era de realização de sonhos. “Estamos todos satisfeitos, tanto com a vistoria como com o trabalho da equipe. Só temos que agradecer todo o trabalho da Prefeitura de João Pessoa e do nosso prefeito Cícero Lucena por fazer uma gestão que faz a diferença para quem precisa”, acrescentou.

Amanda Almeida dos Santos, 32 anos, dona de casa, mãe de seis filhos pequenos, foi contemplada e não conseguiu esconder a alegria de passar a virada de ano para 2025 na casa nova. “Para quem mora num barraco de zinco e hoje ganhar um apartamento desse, estou sem palavras. Há mais de ano eu esperava realizar esse sonho e hoje chegou o dia. Só tenho a agradecer a Deus e ao compromisso dessa gestão”, afirmou.

A outra ganhadora do imóvel, Cristiane Lourenço da Silva, 35 anos, descreveu uma alegria muito grande por estar realizando o sonho da casa própria. “Hoje vivemos de auxílio aluguel que o prefeito Cícero Lucena nos deu a honra de contar com essa ajuda, mas a gente vivia dentro de um barraco de zinco. Foram cinco anos de luta, debaixo de sol e de chuva, e agora terei uma morada digna. Só quem sabe o valor disso é quem passa por dificuldades para chegar até aqui. Hoje, estamos de posse da vitória. Além disso, fui presenteada, quem vai morar no apartamento ao lado é a minha vizinha que batalhou junto comigo nesses anos todos por uma vida melhor”, desabafou.

Maria do Livramento Matias de Medeiros, de 53 anos, doméstica, disse que estava sem saber explicar a emoção que estava sentindo por ter sido contemplada. “Foi luta, foi sofrimento nessa vida, mas agora é só alegria e só tenho a agradecer a Deus, ao prefeito Cícero Lucena e ao vereador Marcos Vinícius, que sempre estiveram conosco nessa luta por melhores dias”, ressaltou, acrescentando que estava encantada com a qualidade do condomínio, o tamanho do apartamento e toda estrutura oferecida.

Os imóveis – O Residencial Hélio Miguel da Silva foi construído com recursos próprios, no bairro Paratibe. No dia 20 de novembro deste ano, o prefeito Cícero Lucena fez o sorteio das chaves dos 80 apartamentos em solenidade festiva marcada pela emoção das mais de 300 pessoas beneficiadas, que ainda este ano estarão de casa nova.

Os apartamentos possuem 51 m², com dois quartos, sala de estar/jantar, cozinha, banheiro, área de serviço e acessibilidade, além de uma vaga de estacionamento e área de lazer. Essa iniciativa não apenas oferece moradia, mas também promove a inclusão social e a preservação da diversidade cultural quilombola em João Pessoa.