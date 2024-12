Atividades do ‘Saúde em Movimento’ entram em recesso de fim de ano e retornam em janeiro

19/12/2024 |

13:00 |

39

O programa ‘Saúde em Movimento’ vai entrar em recesso para as festividades de final de ano e, por isso, as atividades acontecem até esta sexta-feira (20). As aulas retornarão normalmente no dia 6 de janeiro com a prática de exercícios físicos em mais de 30 pontos da Capital, incluindo praças, Academias de Saúde e Unidades de Saúde da Família.

De acordo com o coordenador do Saúde em Movimento, Nicolas Travassos, o recesso visa o descanso dos profissionais de Educação Física que orientam as atividades. “No início do próximo ano já estaremos de volta, garantindo a continuidade do trabalho realizado com a população nas praças”, explicou.

Pela manhã, as atividades do Saúde em Movimento funcionam de segunda a sexta-feira, das 5h30 às 7h30. Já nos turnos da tarde e noite, as aulas acontecem de segunda a quinta-feira, das 17h às 19h. Atualmente, o programa conta com aproximadamente 3,5 mil participantes.

Quem tiver interesse em participar das atividades, deve procurar um dos pontos e fazer um cadastro junto ao profissional de Educação Física. Os locais onde são realizadas as aulas podem ser vistos através do link: