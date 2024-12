ASSISTIR AO VIVO Ajax x Telstar COM IMAGENS COPA KNVB DA HOLANDA, HOJE (19/12), ESCALAÇÕES, Palpites

Por MRNews



A partida do Ajax x Telstar acontece hoje, HOJE (19/12) às 17 hs, confira os detalhes de transmissão e da partida . O Ajax É O MANDANTE DA COPA DA HOLANDA.

Previsão do Jogo: Ajax x Telstar – KNVB Beker, 2ª Rodada

Data e horário: 19 de dezembro de 2024, às 17h (horário de Brasília)

Local: Johan Cruijff Arena, Amsterdã

Introdução

O Ajax recebe o Telstar na segunda rodada da KNVB Beker, a Copa Nacional dos Países Baixos. Este será o segundo encontro entre as equipes, sendo o primeiro, na temporada 2019-2020, uma vitória de 4-3 para o Ajax. A partida promete ser uma oportunidade para o time da casa tentar avançar na competição após um bom momento na Eredivisie.

Forma das equipes

O Ajax chega com uma moral elevada, após vencer o Almere City por 3-0 e retornar ao segundo lugar da Eredivisie, diminuindo a diferença para o PSV, líder da competição. Mesmo com algumas mudanças esperadas no time titular devido ao curto intervalo entre os jogos, a equipe de Francesco Farioli é a favorita para este confronto, dada sua excelente campanha em casa, onde só perdeu uma vez em 14 jogos desta temporada.

Por outro lado, o Telstar vive um momento positivo na Eerste Divisie, ocupando a 11ª posição e com uma boa vitória por 3-0 sobre o Helmond Sport. No entanto, o time comandado por Anthony Correia enfrenta dificuldades fora de casa, com uma sequência de três derrotas consecutivas e apenas uma vitória nos últimos oito jogos fora de seus domínios.

Informações sobre as equipes

O Ajax, que está com algumas lesões em seu elenco, como Gaston Ávila e Sivert Mannsverk, deve fazer mudanças no time, com a volta de jogadores como Brian Brobbey e Steven Berghuis ao ataque. Jorrel Hato e Anton Gaaei devem retornar à defesa. A equipe de Amsterdã deve contar com um time forte, com jogadores como Branco van den Boomen e Davy Klaassen no meio de campo, além de talentos ofensivos como Brobbey e Traoré.

No Telstar, a principal ausência é o meio-campista Tyrone Owusu, que sofreu uma lesão durante a última vitória. Caso Owusu não jogue, Jayden Turfkruier pode ser sua substituição natural. O artilheiro da equipe, Zakaria Eddahchouri, que já marcou 14 gols nesta temporada, será o principal nome no ataque, tentando surpreender a defesa do Ajax.

Previsão do jogo

O Ajax entra como grande favorito para este jogo, apesar das mudanças no time titular. Sua força no Johan Cruijff Arena e a diferença de qualidade técnica em relação ao Telstar devem garantir uma vitória tranquila. A expectativa é de uma vitória do Ajax por 4-1, com o Telstar tentando dificultar as coisas, mas sem poder de fogo suficiente para surpreender.

Escalações Prováveis

Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Baas, Hato; Van den Boomen, Klaassen, Taylor; Berghuis, Brobbey, Traoré

Telstar: Koeman; Harde, Apau, Koswal, Bakker; Rossen, Offerhaus, Turfkruier; El Kachati, Eddahchouri, Hamdaoui

Onde Assistir

A partida entre Ajax e Telstar será transmitida ao vivo pelo canal Sport TV, às 17h (horário de Brasília).

